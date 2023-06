Con datos biométricos INE colabora en identificación de personas desparecidas

Zacatecas, Zac.- Gracias a la información biométrica de la que dispone el Instituto Nacional Electoral (INE) contenida en el Padrón Electoral -huellas dactilares-, al 31 de mayo de 2023, se han emitido seis mil 961 dictámenes de identificación de cuerpos de personas desaparecidas y no identificadas.

Así lo revela el Informe de los resultados de los Convenios para la identificación de personas a través del método de biometría y colaboración para la localización de personas desaparecidas, presentado ante el pleno del Consejo General.

En sesión extraordinaria, la Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, reconoció la presentación -por primera vez- de este informe, “lo cual, en nuestra vida nacional, en el ámbito de lo social, representa un antes y un después de lo que este Instituto está aportando a la misma”.

La Consejera Carla Humphrey, presidenta de la Comisión del Registro Federal de Electores, aseguró que estos convenios “han permitido darle un valor social al Padrón Electoral, de tal manera que se pueda retribuir a la sociedad la confianza que deposita en el Instituto Nacional Electoral para entregar sus datos, con la finalidad de obtener su Credencial para Votar con Fotografía y reconocerla como el medio de identificación primordial de las y los ciudadanos mexicanos”.

Además, mediante los 19 convenios firmados por el INE y diversas autoridades, el Instituto ha asumido su responsabilidad social para coadyuvar con las diversas instituciones a nivel local y de las entidades federativas, “en la búsqueda de personas desaparecidas y su identificación”, por lo que llamó a fomentar más el uso de estos instrumentos.

En el informe se aclara que para la confirmación de la identidad no basta que el perito confirme la coincidencia de las huellas dactilares, sino que se requiere localizar a los familiares o conocidos de la persona para que pueda ser plenamente identificada y se cierre así el caso de una posible persona reportada como desaparecida o no localizada.

Sin embargo, esta información ya no es del ámbito ni del conocimiento del INE, por lo que no es posible saber el número de casos que han implicado la localización de una persona desaparecida o no localizada.

En el documento también se informa que, de 2016 a 2022, el INE ha firmado 19 convenios de colaboración.

El primero de ellos, con la entonces Procuraduría General de la República -ahora Fiscalía General de la República-; las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia de las entidades federativas; la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (CONATRIB) y los Institutos de Servicios Médicos Forenses (SEMEFOS) de las entidades federativas.

Reciben informes en materia de Conteo Rápido

En otro punto de la sesión, las Consejeras y los Consejeros dieron por recibido el Informe de los resultados obtenidos en los simulacros de los Conteos Rápidos para los Procesos Electorales Locales (PEL) 2022-2023, realizados los días 27 de abril, 7 y 21 de mayo de 2023 y el Informe final de actividades desempeñadas por el Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos 2022-2023 y resultados obtenidos en los Conteos Rápidos para las elecciones de Gubernatura en los PEL 2022-2023.

Aprueban integración seccional 2023

En materia registral, el órgano colegiado aprobó por unanimidad los resultados del proyecto de integración seccional 2023, que tiene el objetivo de fusionar secciones vecinas para conformar una nueva unidad geográfica con el número de electores que establece la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para facilitar a la ciudadanía el acceso a las casillas en las que podrán emitir su voto.

El programa de integración seccional se aplicará en 222 secciones electorales y 49 conservarán su configuración actual, con lo que se da certeza a que las y los ciudadanos ejerzan su derecho al sufragio en las casillas más cercanas a su domicilio.

Más adelante, la máxima autoridad electoral aprobó por unanimidad la asignación de tiempo en Radio y Televisión a las autoridades electorales para el tercer trimestre de 2023, mediante la aplicación de criterios específicos de distribución.

Reciben informe de situación presupuestal de los OPL

Finalmente, las Consejeras y los Consejeros del INE conocieron el sexto Informe de situación presupuestal de los Organismos Públicos Locales (OPL) 2023, a cargo de la Secretaría Ejecutiva.

Respecto de las reducciones presupuestales para gasto operativo, el informe refiere que hay afectaciones superiores al 50% del presupuesto solicitado por los OPL de Colima, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas, mientras que, en los casos de Jalisco, Nuevo León, Tabasco y Yucatán, también se detectan afectaciones relevantes.

De acuerdo con el diagnóstico realizado por la Comisión de Vinculación con los OPL, ocho entidades (Campeche, Colima, Guerrero, Morelos, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí y Zacatecas) están en nivel de riesgo alto y tres (Ciudad de México, Estrado de México y Puebla) con nivel de riesgo medio.