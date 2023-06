Rinden homenaje póstumo al historiador Dr. Édgar Hurtado Hernández

Zacatecas, Zac.-Con una emotiva ceremonia realizada en el patio central de la Rectoría, la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) rindió un sentido homenaje de cuerpo presente al Dr. Édgar Hurtado Hernández, destacado universitario que en vida realizó importantes aportes no sólo a la institución educativa, sino a la ciudad de Zacatecas, al país, y a varias instituciones a nivel internacional a través de sus investigaciones.

El Dr. Hurtado Hernández, fue un destacado universitario y docente de la Unidad Académica de Historia de la UAZ, dedicó su vida a la investigación y enseñanza de la historia a cientos de generaciones que tuvieron la oportunidad de disfrutar de sus clases e interminables charlas que siempre dejaban una gran enseñanza, describió durante su semblanza, el docente, colega y amigo, René Amaro Peñaflores.

“Su peculiar manera de enseñar fue uno de sus sellos característicos, pues sus pupilos, no sólo aprendieron en las aulas, conocieron la ciudad de cantera y plata, los sucesos importantes que dieron paso a la historia que la caracteriza; el Dr. Edgar Hurtado, supo cómo llamar la atención de la juventud zacatecana, fue mentor, amigo y en muchos casos familia de elección”.

Sus importantes investigaciones, precisó Amaro Peñaflores, marcaron la pauta para la continuidad de estas a través de sus estudiantes, amigos, humanistas e historiadores; dentro de la unidad académica a la que pertenecía, fundó la Cátedra “Plutarco Elías Calles”, cuyo objetivo se basó en la investigación de las comunidades rurales y los conflictos que se originaron después de la Revolución Mexicana por el uso del agua.

En su intervención, el rector de la Máxima Casa de Estudios, Rubén de Jesús Ibarra Reyes, emitió un breve pero significativo mensaje, en donde reconoció la destacada trayectoria del Dr. Hurtado Hernández, así como la importante aportación que a lo largo de los años logró en la institución.

“Fue un gran universitario, profesor y amigo, busquemos en su legado esa fortaleza del gran Édgar, siempre para ustedes -su familia-, la consolación más sincera. No existen palabras para despedir a un ser humano que ha dejado huella en varios aspectos de la vida universitaria, pero sobre todo para despedir al amigo y compañero de vida”.

Por último, la Dra. Mariana Terán Fuentes, a nombre de su familia, agradeció el homenaje y narró cómo cuidó hasta el último momento, a su amado esposo. “Édgar fue un hombre bueno, gran académico e inmejorable profesor, hay muchos estudiantes que se quedan con un gran recuerdo, como historiadores eso es lo que deberíamos tener, el recuerdo; y Édgar, se va con el recuerdo de todos ustedes. Ayer el viejo se me fue entre mis brazos, yo ya sabía que iba a morir, y le dije: ahí está un arroyo, el agua es cristalina, las piedras son suaves no te van a lastimar en tu andar, avanza no voltees para atrás, fuiste un gran universitario, amigo, padre, el mejor de los abuelos y desde luego un gran esposo, eres libre”.

El homenaje transcurrió entre guardias de honor por docentes, estudiantes, autoridades universitarias, amigos y familiares, que se dieron cita para darle el último adiós al gran historiador y ser humano, el Dr. Édgar Hurtado Hernández, quien el 23 de junio recibiría la Medalla al Mérito de Investigación Histórica de la Revolución Mexicana, otorgada por el Gobierno de Zacatecas, en la ceremonia del CIX Aniversario de la Batalla de Zacatecas.