Emiten recomendaciones de prevención de accidentes

Zacatecas, Zac.- El Gobernador David Monreal Ávila ha dispuesto el impulso y fomento de la cultura de la prevención, con la finalidad de proteger la integridad y la vida de las familias zacatecanas.

En este sentido, la Secretaría General de Gobierno, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, emitió una serie de recomendaciones para las familias zacatecanas, con motivo del periodo vacacional, tanto para quienes se quedarán en casa, como para los que emprenderán algún viaje.

Dentro de las medidas preventivas que se fomentan están las relacionadas con la prevención de accidentes en los domicilios, de manera permanente y, sobre todo, en este periodo vacacional, en el que todos los integrantes de la familia se mantienen en el hogar.

Entre las medidas recomendadas por Protección Civil están las de no sobrecargar los enchufes de luz; desconectar aparatos eléctricos cuando no se utilicen; no usar “diablitos”; no tocar con las manos mojadas aparatos eléctricos que se encuentren conectados a la corriente eléctrica.

También se pide revisar las conexiones de gas; al cocinar, no dejar los quemadores de la estufa o el horno encendidos sin vigilancia; mantener la cocina ventilada y revisar que la flama que emite la estufa sea azul y no roja.

Por otra parte, dirigidas principalmente a las familias que saldrán de vacaciones a otros lugares del estado, país o el extranjero, se les sugiere dejar puertas y ventanas debidamente aseguradas; desconectar todos los aparatos eléctricos que no estén en uso; cerrar la llave principal de suministro de gas y agua.

Asimismo, procurar informar a un familiar de confianza sobre su salida y dónde localizarlo, además de poner en un lugar seguro sus documentos y objetos de valor, así como pedir a un vecino que recoja su correspondencia y tener en cuenta que la luz exterior encendida todo el tiempo denota su ausencia, es recomendable tener focos con fotoceldas que se apaguen de día.