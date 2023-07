Trámites sobre pensiones, de lo más demandado por falta de respuesta ante el INAI: Julieta del Río

Zacatecas, Zac.- El 44% de las denuncias de la ciudadanía en materia de acceso a la información están relacionadas con trámites ante instituciones federales y el 55% de las quejas en materia de protección de datos impactan en temas de pensiones, por lo que la inacción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) “impacta directa y negativamente en la ciudadanía”, aseguró la Comisionada Norma Julieta del Río Venegas.

A tres meses de que el organismo autónomo facultado garantizar el acceso a la información y la protección de datos está imposibilitado para sesionar, como resultado de la omisión legislativa, se acumulan ya 7 mil 176 medios de impugnación a quienes se les ha negado información o la debida protección de sus datos personales, al corte del 13 de julio.

En materia de acceso a la información, 5 mil 075 recursos de revisión están pendientes de votación, y el 65% se concentran en trámites (44%); condiciones laborales (11%), y estructura orgánica de las dependencias (9%).

Los trámites que presenta la población, y que no pueden resolverse a través de la intermediación del INAI, involucran a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y al Registro Agrario Nacional (RAN), principalmente.

En cuanto a protección de datos personales, 862 recursos están pendientes y el 95% del total se divide en pensiones (55%), trámite de acceso a datos (32%) y expediente médico (8%).

“La afectación a la ciudadanía ocasionada porque el Pleno del INAI no pueda sesionar es real e impacta de manera negativa entre la población que no puede avanzar trámites importantísimos para ellos. Que una persona, después de toda una vida de trabajo, pueda concretar o no una jubilación no debería estar a discusión, y sin embargo lo está porque nosotros no podemos sesionar y resolver, y, mientras esto ocurre, hay miles de mexicanos afectados”, destacó Del Río Venegas.

La semana pasada, por una mayoría de ocho votos, el pleno se la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó el proyecto de la ministra Loretta Ortiz, que defendía la actuación de los senadores que, luego de más de un año, no han concretado los nombramientos de tres comisionados pendientes del INAI, y recordó que se trata de un mandato constitucional.

“La Corte retomará el asunto en agosto, esta vez bajo la ponencia del ministro Juan Luis González Alcántara, a quien le toca rehacer el proyecto y sus efectos. Estaremos atentos y confiamos en que la mayoría de los ministros respaldarán la propuesta del Instituto: que una decisión de carácter político no puede ni debe afectar el ejercicio de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales de las y los mexicanos”, dijo.

Desde el 1 de abril, con la salida del Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, el INAI se quedó sin quórum legal para sesionar, ya que sólo cuenta con cuatro comisionados, de los siete que lo deberían integrar.