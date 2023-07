Informe de cuenta pública ASF, con buenos resultados para Zacatecas

Por: Dra. Norma Julieta del Río Venegas, Comisionada del INAI

Zacatecas, Zac.- Tenemos buenas noticias para Zacatecas, pues la transparencia y la rendición de cuentas están fortaleciéndose: el gobierno estatal resultó exento de observaciones en el Primer Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022, hecho por la Auditoría Superior de la Federación (ASF)[1]. Cuando se trabaja con honestidad, profesionalismo y dedicación, los resultados se presentan solos.

El pasado 30 de junio, David Colmenares, titular de la ASF, entregó dicho Informe a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados. Recordemos que la Cuenta Pública es el máximo ejercicio de rendición de cuentas y de fiscalización en el país, el cual contribuye a combatir la corrupción y, por lo tanto, a que la ciudadanía evalúe el trabajo de las autoridades y tome decisiones[2].

La Secretaría de la Función Pública (SFP) del estado, el ente fiscalizador más importante en Zacatecas, encabezada por la Maestra Humbelina López Loera, ha hecho un trabajo importante al respecto. Además, si le va bien al Gobernador, le va bien a Zacatecas; si le va bien a las instituciones, le va bien a la sociedad. Vale la pena que todos los que amamos esta tierra sumemos esfuerzos para tener una vida pública cada vez más plural, abierta y democrática.

Respecto a la Cuenta Pública 2022, en el rubro del gasto federalizado, la ASF auditó los programas: Transferencia de Recursos de los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales de Educación Superior en las Universidades Públicas Estatales; y Transferencia de Recursos de los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales de Educación Media Superior y Superior en su Vertiente Tecnológica y Politécnica[3].

Si bien no se omitieron observaciones al respecto, la Auditoría sí reportó cuatro Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS), que son acciones que la ASF emite y comunica al Órgano Interno de Control (OIC) en la entidad fiscalizada a efecto de que inicie las investigaciones correspondientes de la irregularidad detectada; sin embargo, éstas no representan necesariamente un presunto daño a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de la entidad, como sucede en este caso, pues Zacatecas no tiene montos por aclarar en esta ocasión[4].

Este trabajo positivo no es nuevo: Ya en el Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021, realizado de igual forma por la ASF, el gobierno estatal presentó una disminución del 90% en montos observados en el ejercicio del gasto público, y fue la sexta entidad federativa con menos observaciones[5].

Hoy en día se debe trabajar apegados a la normatividad, ya que toda la información generada en la administración pública es y seguirá siendo de carácter público, misma que puede consultarse en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), administrada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Zacatecas se ha consolidado como un ejemplo de colaboración interinstitucional. Hace unas semanas fui testigo del Programa de Capacitación por parte del INAI a funcionarios de la SFP estatal para mejorar la carga de obligaciones de transparencia a la PNT. Este evento incluyó conferencias impartidas por personal del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI), la Secretaría de la Función Pública Federal, la Coordinación Estatal de Planeación y la Secretaría de Finanzas. Con estos avances, estamos en el camino correcto para contrarrestar la secrecía.

Como Comisionada del INAI, órgano garante nacional que tutela los derechos de acceso a la información y protección de datos personales, siempre llevo en mi corazón y en mi mente a Zacatecas, y estoy pendiente de lo que aquí ocurre y cómo puedo aportar desde mis funciones. Nuestro encargo como servidores públicos es hacer cada vez más transparente la gestión pública: ser una caja de cristal inquebrantable.

@JulietDelrio

