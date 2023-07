INAH, comprometido para que avance proyecto del viaducto elevado en Zacatecas

Zacatecas, Zac.- El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) está comprometido para que el proyecto del viaducto elevado avance y, asimismo, coadyuvará para hacerlo viable, porque el Gobernador David Monreal Ávila y el Gobierno de Zacatecas son grandes aliados, manifestó el Director General de este organismo, Diego Prieto Hernández.

Durante la visita que realizó a la entidad este martes, el Director General del INAH se reunió con el mandatario zacatecano para abordar éste y otros temas relevantes para el bienestar y progreso de Zacatecas.

“Le he ofrecido al Gobernador David Monreal que el INAH coadyuvará para viabilizar el proyecto, ver si necesitamos alguna información adicional, aclaración, puntualización, ajuste. Me interesa mucho, aunque ya se mandó una información preliminar, que en la UNESCO estén tranquilos de que no va a haber ninguna afectación al patrimonio, ni en cuanto a su materialidad ni en cuanto a la paisajística de la ciudad, que siempre es importante proteger”, expresó.

Por ese motivo, añadió Prieto Hernández, se reunirán próximamente miembros de las instancias involucradas en el tema; por parte del INAH: la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, la Dirección de Patrimonio Mundial, la Dirección del INAH Zacatecas y, probablemente, será convocado el encargado del Instituto Regional de Patrimonio Mundial, Centro Categoría 2, con sede en esta ciudad capital, que auspicia la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Asimismo, el Director General del INAH subrayó que el tema se va a trabajar con celeridad debido al interés que el mandatario zacatecano tiene de iniciar en breve una obra que ha calificado como virtuosa y necesaria para mejorar la movilidad y la calidad de vida de las y los zacatecanos.

El Gobernador David Monreal expuso a Prieto Hernández que el viaducto elevado forma parte de un proyecto integral que busca generar progreso para Zacatecas y es importante porque, también, serviría para proteger el Centro Histórico de la capital, que tiene la declaratoria de la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad y, por ello, se busca blindarlo para hacerlo una realidad.

“Nosotros estamos comprometidos para que las cosas avancen, por supuesto, en lo que respecta a los proyectos del Gobierno Federal, pero, también, en los proyectos importantes de los Gobiernos de los Estados y, en este caso, para nosotros, el Gobierno de Zacatecas y el Gobernador David Monreal son grandes aliados”, dijo el Director General del INAH.

En la reunión también participaron los secretarios zacatecanos de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial, Guillermo Carrillo Pasillas y José Luis de la Peña Alonso, respectivamente; así como integrantes del equipo de trabajo del INAH.