Expertos destacan pros ​y contras del “superpeso”

Especialistas destacan que la moneda ha ganado territorio ante otras divisas, lo que la hace fuerte, pero esto afecta al turismo, las exportaciones y las remesas valen menos

El peso mexicano está fortalecido, lo llaman el “superpeso” y está rompiendo récords de valor; ha sorprendido a los economistas y esto no es tan bueno como muchos creerían, al menos para el valor de las remesas, las ganancias en exportaciones y el turismo.

Esto lo apuntó el Dr. Samuel Bernal Lara, Director del Departamento Académico de Ciencias Económicas y Contables de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), durante el panel “Crecimiento de México 2024”, organizado durante Intermoda, que se celebró en Expo Guadalajara.

El académico participó en el panel con el Mtro. Roberto Arechederra, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) y experto en finanzas, y el Mtro. Rodrigo Rosales Contreras, Editor de la sección Urbes y Estados de El Economista y Analista en El CEO, quienes expusieron que México parece ir bien, pero recomendaron cautela en el tema económico; el panel fue moderado por el reconocido periodista Pablo Latapí.

“Vemos un escenario complejo para la economía de nuestro país, pero podríamos tener muchas oportunidades para el 2024”, comentaron.

Sobre el “superpeso”, el Dr. Bernal Lara apuntó que al tener una moneda “pesada” hay afectaciones para la economía de otros países y el nuestro. Entre otros puntos destacó:

El sector turismo se verá afectado con el tipo de cambio.

Las exportaciones bajan sus precios, lo que merma las ganancias de las empresas.

Las remesas valen menos por el tipo de cambio.

Las importaciones bajarán de precio, lo que aumentará la competencia y causará un escenario retador para todos.

Según Banxico, en abril el valor de las remesas fue de 5 mil millones de dólares, los cuales se originaron de 13.1 millones de transacciones, con un envío promedio de 382 dólares.

Los que viven en Estados Unidos y sus familiares verán afectada su economía por la fortaleza del peso, ya que se cambian menos pesos por dólar. Otro de los sectores afectados son los exportadores, mientras que los importadores de maquinaria, equipo y alimentos son de los más beneficiados con el “superpeso”

Las expectativas del cierre del año estiman que el peso y su fortaleza no durarán para siempre, de hecho, para el 2024 podría caer o “desacelerarse”, comentaron los panelistas.

Otra noticia que los expertos compartieron es que la inflación en México seguirá a la baja (los precios no bajarán) y la economía, según Banxico espera, se estabilizará en un 2% de crecimiento para este año y en el 2024 podría llegar al 3%.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) compartió que el país tuvo un crecimiento de 3.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en el primer semestre del año, cifra por arriba de las expectativas del gobierno federal y del sector privado. Este crecimiento se debe a que Jalisco y Nuevo León han tenido repuntes en sus industrias y servicios.

No obstante, temen que el segundo semestre tendrá previsiones desalentadoras ante la inflación y altas tasas de intereses que erosionan el poder adquisitivo y desincentiva el consumo de la población.

Jalisco y su gobierno, gracias a sus iniciativas, ha logrado impulsar su economía y se ha mantenido resiliente, lo que le permitió alcanzar el primer lugar en empleo a nivel nacional.

El presente económico del mundo es difícil, muchos países sufren de recesiones, inflación y otras dificultades y México tendrá que seguir su navegación en estas aguas turbulentas para llegar a buen puerto, más nada está escrito en este sistema llamado capitalismo, concluyeron.

Intermoda es uno de los eventos más importantes de la industria del vestido y la moda a nivel nacional, el cual reúne a empresas, profesionales y estudiantes. De hecho, alumnos de la Licenciatura en Negocios de la Moda e Imagen de la UAG estuvieron en el evento con stands y apoyo en la logística.