7 consejos para comer sanamente en el trabajo

Experta de la UAG comparte tips para tener una alimentación adecuada en la oficina

Por la Mtra. Paulina Ochoa Moreno, Académica de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG)

Forjar una alimentación adecuada en nuestro día a día puede ser, en algunas ocasiones, todo un reto. El trabajo, la vida diaria y las prisas que vivimos la mayoría de los mexicanos impiden que muchas veces cuidemos de manera correcta nuestra alimentación, el desayuno se basa en consumir café en ayunas con azúcar acompañado de galletas, si bien, después de ello viene otro desayuno más fuerte o es hasta la comida en donde es importante la calidad de los alimentos que estamos consumiendo.

Por estas razones, quiero compartirte algunos consejos que te ayudarán a planear mejor tu alimentación:

1.- Antes de planear la lista de ingredientes y alimentos, piensa que es lo que te gustaría consumir a lo largo de la semana, o qué platillos puedes preparar. Esto para no tener gastos innecesarios y comprar realmente lo que se necesita. Una vez que ya está hecho, se procede a comprar los ingredientes.

2.- Una noche antes deja listo los snacks y alimentos que no requieran mayor preparación. Es de gran ayuda dejar frutas y verduras picadas un día antes en un tóper, si es algo que vas a cocinar deja picada la verdura o alimentos que necesitarás para que al momento sea más rápido.

3.- Busca un día de la semana que sea más fácil para ti cocinar tus alimentos y aprovecha para cocinar más y dejar listo los alimentos para varios días de la semana. Busca tener listos filetes de res, cerdo, pollo o pescado solo para descongelar y preparar, cocina muchos frijoles y machácalos, después mételos al congelador y sácalos conforme los vayas necesitando. Las pulpas de agua fresca algunas las puedes congelar y otras dejarlas listas ya en el refrigerador.

Si no tienes tanto tiempo puedes comprar algunas verduras o frutas congeladas, en lo personal me gustan más los alimentos frescos, pero lo congelado nos puede sacar de apuros.

4.- Compra una lonchera hermética que te permita llevar de manera correcta tus alimentos y tus tópers de preferencia de vidrio o de plástico grueso para que los lleves al trabajo; además se sugiere llevar un termo con agua y poder rellenarlo constantemente.

5.- Si vas a consumir alimentos en tu trabajo que sean saludables, muchas veces tendemos a comprar en máquinas expendedoras de alimentos que no son nada saludables, por lo cual es necesario que busques otras opciones más saludables o cocinarlas tú, que en lo personal creo que te ayuda a asegurarte de la calidad y cantidad de alimentos que estás consumiendo.

6.- Busca ideas creativas en Internet, hay muchas páginas en donde puedes encontrar recetas para no caer en la monotonía y conforme lo vayas logrando verás que la creatividad para cocinar será mayor.

7.- Date el tiempo de poder cocinar, creo que este es de los puntos más difíciles, pues muchas veces no encontramos el tiempo para poder cocinar, pero siempre hay algún pequeño espacio. En los días que sientas que no alcanzas busca alimentos de fácil preparación, pero que sean saludables, para ello te recomiendo dejar previamente listos algunos alimentos como en los puntos anteriores.

Espero que estos pequeños consejos te ayuden a generar un cambio. Es necesario tener voluntad y buscar el tiempo para realizarlos, ¡sí se puede!