La suma de voluntades logró destrabar la situación del INAI

Por: Dra. Norma Julieta del Río Venegas, Comisionada del INAI

Zacatecas, Zac.- La situación que ha atravesado el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) durante los últimos cinco meses ha sido el momento más difícil para la transparencia, la privacidad y la rendición de cuentas en México.

Sin duda, que el Pleno del INAI vuelva a sesionar es posible por los casi mil servidores públicos que trabajan en el Instituto, hombres y mujeres valientes cuyo profesionalismo y compromiso con su trabajo y con México pudo más que la incertidumbre del momento.

Asimismo, la defensa emprendida por los Comisionados –en reuniones con actores clave, eventos de socialización, medios de comunicación y redes sociales–, alcanzó espacios y personas que ahora son aliadas de este Instituto y que conocen sus derechos. Los embates sufridos y la campaña de desinformación orquestada en contra del Instituto y de los Comisionados tuvo efectos adversos para quienes la promovieron.

Reconozco y agradezco todo el apoyo que hemos recibido por parte de ciudadanos, periodistas, académicos e incluso legisladores. Múltiples organizaciones de la sociedad civil fueron vocales en el tema, en especial Fundar, Artículo 19 y el Observatorio de Designaciones Públicas, y se promovieron diversos “amicus curiae” para fortalecer la defensa jurídica del Instituto.

Estos “amigos de la Corte” son escritos realizados por terceros ajenos a un caso que presentan argumentos a favor de una de las partes, en este caso, del INAI; uno de dichos instrumentos jurídicos, presentado en junio, fue firmado por 102 organizaciones, lo cual refleja la pluralidad de voces que defendieron los derechos de las y los mexicanos.

A lo largo de estos meses, fue patente la voluntad política de la actual administración federal, así como del bloque mayoritario en el Poder Legislativo, para debilitar –e incluso buscar desaparecer– a este órgano autónomo; sin embargo, las Comisionadas y el Comisionado del INAI no nos rendimos y emprendimos una batalla legal y mediática para defender la garantía de los derechos que tutela el Instituto. Dicha misión ha tenido resultados positivos en múltiples aspectos.

De acuerdo con la información más reciente del INEGI (ENAID 2019), hace cuatro años el 54.8% de la población manifestó que conocía o había escuchado sobre la existencia de una institución que garantiza el derecho de acceso a la información pública y, de ello, el 46.2% mencionó al INAI. Entre 2015 y 2019, ese conocimiento social sobre el Instituto creció en más de cuatro puntos porcentuales.

Si bien la periodicidad de dicha encuesta no está determinada, no me queda duda de que, hoy, un mayor número de personas conoce al INAI y la importancia que su existencia y operatividad tienen para la democracia.

Cabe mencionar que las esperanzas que pusimos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rindieron frutos, y queda de manifiesto que el Máximo Tribunal defendió la Constitución y los derechos plasmados en ella. De igual forma, en este largo proceso jurídico que vivimos, el Consejo Consultivo del INAI fue clave con sus asesorías y su presencia.

Asimismo, la situación del INAI contribuyó a unir –aún más– al Sistema Nacional de Transparencia, en específico a los 32 órganos garantes locales, quienes no solo mostraron su solidaridad sino también propuestas jurídicas concretas para resolver la fase negativa que vivimos.

En estos meses, así como a lo largo de mis 32 años en el sector público, afortunadamente nunca me he sentido sola, pues siempre he encontrado colegas con quien compartir pasiones y experiencias; compañeros y compañeras que me han escuchado, enseñado, orientado y apoyado para tomar mejores decisiones, siempre pensando en cómo hacer de México un mejor país y de Zacatecas un mejor estado, ambos cada día más libres y democráticos.

Hoy en nuestro país hay INAI, hay democracia, hay Estado de derecho.

@JulietDelrio