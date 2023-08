Se abre periodo para solicitar la beca universitaria

Zacatecas, Zac. Al igual que en los niveles de educación básica, el gobierno federal cuenta con la entrega de apoyos económicos para jóvenes universitarios, con lo que se ayuda a impulsar su formación académica y profesional. En ese sentido, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, convoca a estudiantes de Instituciones Públicas de Educación Superior, como lo es la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), que cursen estudios de nivel Licenciatura y que provengan de hogares cuyo ingreso es igual o menor a la Línea de Pobreza por Ingresos (LPI), para solicitar la beca “Jóvenes Escribiendo el Futuro”.

Las becas JEF son entregadas a alumnos de bajos ingresos, con hasta 29 años cumplidos, de licenciatura, técnico superior universitario con inscripción en el periodo vigente en alguna IPES que no esté considerada como de cobertura total. Además, el interesado no debe recibir de manera simultánea otra beca para el mismo fin, otorgada por alguna dependencia o entidad de la Administración Pública Federal (APF).

Para las y los alumnos que hayan sido beneficiados previamente del programa, no aplican los criterios de edad ni, en su caso, el criterio socioeconómico. Lo anterior, siempre y cuando, dicha persona beneficiaria se mantenga inscrita en el mismo plantel educativo en el que ingresó por primera vez al programa.

Para postularse como aspirante a través del Sistema único de Beneficiarios de Educación Superior (SUBES) deben ingresar a la página https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx. Los pasos a seguir en la plataforma SUBES son: registrarse en la plataforma ya señalada, completando los campos con la curp, correo electrónico y una contraseña inventada. Ingresar a la pestaña de “perfil”, y realizar el llenado de sus datos personales y de domicilio.

Inmediatamente, se debe ingresar al perfil escolar y revisar que sus datos escolares estén actualizados en la plataforma SUBES. En caso contrario, deberán enviar la siguiente documentación para la actualización de datos escolares en la plataforma al formulario; https://forms.gle/UUQHUyhfcuDE5DdJ6, que son: kardex (certificado de prepa para los alumnos de nuevo ingreso) pueden descargarlo de la página de la UAZ https://sinmes.uap.uaz.edu.mx/app/alumnos/; curp actualizada https://www.gob.mx/curp/ y una constancia de estudios expedida por la Unidad Académica que señale su estatus como alumno regular o irregular.

Asimismo, se debe activar la ficha escolar agosto-dic 2023 en la plataforma SUBES en el apartado de información escolar; es importante verificar que todos los datos escolares sean correctos antes de activarla. En caso de que los datos escolares sean incorrectos, antes de activar la ficha escolar, se deberá comunicar al número 492-127-43-41 para realizar las modificaciones correspondientes. Por último, se tiene que registrar la solicitud de beca a través de la plataforma SUBES, https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx/.

Para trámites o dudas sobre el procedimiento de solicitud de beca, en la Oficina de Becas Federales, ubicada en la Torre de Rectoría, en el último piso, Siglo XXI, el horario de atención es de 8:00 am a 3:00 pm; y en la Oficina Virtual de Becas Federales, el horario es de 8:00 am a 10:00 pm en el siguiente enlace: http://meet.google.com/zmn-bawx-rhf. Además, el horario de atención en Facebook 8:00 am a 10:00 pm https://www.facebook.com/ManutencionUAZ?mibextid=ZbWKwL.