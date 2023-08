Impulsan la mediación contra la impunidad, la corrupción y la violencia

Zacatecas, Zac.- La mediación y la justicia alternativa son modelos que pueden asistir y fortalecer la lucha contra la impunidad, la corrupción y la violencia que asola al país, consideró la senadora Olga Sánchez Cordero durante la apertura del Primer Congreso Nacional de Métodos Alternos de Solución de Conflictos y la V Semana de la Mediación y Cultura de la Paz, que tienen lugar desde hoy y hasta el próximo viernes en las instalaciones del ITESO.

“Soy una convencida de la justicia alternativa; se ha convertido en una herramienta muy valiosa que ofrece una solución de conflictos de manera ágil y efectiva, brindando opciones flexibles y voluntarias a la tradicional vía judicial; contribuye a la restauración del tejido social en el país y despresuriza el sistema de justicia”, explicó la exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante la conferencia inaugural, que tuvo por título y tema la «Iniciativa de la Ley General de Métodos Alternos de Solución de Controversias», llevada al Senado por la propia Sánchez Cordero.

El congreso pretende difundir los beneficios de la justicia alternativa para prevenir y atender conflictos en sus etapas iniciales, por medio de vías pacíficas y otorgando al ciudadano al derecho a resolver por sí mismo estos asuntos. Este método jurídico forma parte de un nuevo ordenamiento en el que se busca que no haya ganadores y perdedores, ni rencores acumulados, sino diálogo y negociación.

“El problema más duro de México se llama impunidad y tenemos una deuda enorme del sistema de impartición de justicia con nuestra población. Si no hubiera impunidad, no habría corrupción. Los asesinatos disminuirían, también los robos, los secuestros, todos los delitos de alto impacto”, consideró Sánchez Cordero.

La inauguración se llevó a cabo con la presencia de Alexander Zatyrka, SJ, rector del ITESO, quien explicó el compromiso de la universidad con la cultura de paz, así como las tres acciones propias del quehacer universitario que se relacionan con esta actividad: educar para que las personas sean capaces de contribuir con la paz y asumir los conflictos como algo consustancial a la condición humana; propiciar investigaciones que abonen al estudio de los problemas que afectan a la gobernanza, y la apertura a la colaboración con grupos, iniciativas y organizaciones que han hecho de la convivencia pacífica su razón de ser.

“Compartimos la certeza de que la resolución de los conflictos debe guiarse por el fin supremo de construir una paz duradera, sobre la base de la justicia, la dignidad y la reparación del daño a las víctimas que han padecido la acción violenta del Estado o de los grupos que operan al margen de la ley. Muestra de ello son las Jornadas por la Justicia y la Reconciliación que hemos venido realizando a raíz de los asesinatos del guía de turistas Pedro Palma y de nuestros hermanos, los padres Javier Campos y Joaquín Mora, de la Compañía de Jesús, en Cerocahui, Chihuahua”, mencionó el Rector.

En la inauguración también participaron Daniel Espinosa Licón, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco; Guillermo Raúl Zepeda Lecuona, director del Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, (IJA), y José Luis Tostado Bastida, titular de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

Frente común en justicia alternativa: Jalisco y Federación

En un encuentro con medios de comunicación, en el marco del arranque del Congreso Nacional de Métodos Alternos de Solución de Conflictos en el ITESO, Olga Sánchez Cordero afirmó que confía en que haya un avance concreto que recupere la visión de todas las fuerzas políticas, para que a más tardar en septiembre u octubre quede todo plasmado en una Ley General de Métodos Alternos de Solución de Controversias para que sea aprobada por el pleno de la Cámara Alta. La también presidenta de la Comisión de Justicia del Senado aseguró que se han realizado 20 foros con distintas voces, tanto de legisladores como de especialistas.

La discusión de esta ley se da en el contexto de la reciente aprobación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, cuyo antecedente es la reforma de 2008 a la Constitución Mexicana en su Artículo 17, que estableció que las autoridades deberán propiciar los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, además de los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, convenciones internacionales y recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Zepeda Lecuona afirmó que Jalisco es una entidad de avanzada en materia de justicia alternativa, pues es el estado que más fondos dedica a ella, con alrededor de 5 por ciento de su presupuesto —el promedio en todos los estados es de 1.62 por ciento—, así como la realización de 27 por ciento de todas las mediaciones del país; de hecho, de cada 20 resoluciones judiciales en la entidad, ocho se llevan a cabo por mediación —a escala nacional es una por cada 20.

Actualmente hay 466 puntos de atención de justicia alternativa en 56 de los 125 municipios de Jalisco, que son de gran ayuda sobre todo para tratar asuntos comunitarios en sitios que no cuentan con juez. Además, hay alianzas estratégicas como la que se tiene con el ITESO a través de la Clínica Jurídica Ignacio Ellacuría, SJ, que atiende a la población de la colonia Polanco y del Cerro del Cuatro, con mediadores certificados por el IJA.

Necesario, ajustar estadísticas sobre desaparecidos

Olga Sánchez Cordero respondió a la pregunta sobre la renuncia de la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas de México, Karla Quintana, negando que haya cifras maquilladas sobre desaparecidos en el país y sí una contabilidad que no se ajusta a la realidad.

“Aun cuando muchas personas fueron encontradas, no se registró la baja de estas personas [en el conteo de personas desaparecidas]. Por eso los números eran tan altos, porque no había esa estrategia. Sí es significativo el número de casos que se encuentran; curiosamente, algunos de ellos, dramáticamente, se han encontrado en el tema de trata de personas. No puedo dar números ni porcentajes, pero muchas de estas criaturas, tanto niñas y niños, sobre todo de niñas u adolescentes, son cooptadas, son enamoradas por algún malvado y al final las prostituye”, declaró.