Recibe la UAZ premio al legado de la Cibercriminología

Zacatecas, Zac. Por parte del coordinador del Programa de Investigación del Cibercrimen y Seguridad Cibernética (CIC) en la Universidad de Boston y fundador del Center for Cybersecurity and Cybercrimen Investigation (CIC), Kyung-Shick Choi, se entregó el “Premio al legado de la Cibercriminología”, al rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Rubén Ibarra Reyes.

Al hacer la entrega, el también cibercriminólogo estadounidense coreano, destacó que la UAZ se hizo acreedora de este galardón gracias a que han impulsado constantemente proyectos relacionados con la prevención del cibercrimen dentro de la institución.

Esta labor investigativa ha estado a cargo del secretario académico, Hans Hiram Pacheco García; del director de la Unidad Académica de Psicología, Jesús Manuel Correa Venegas; del coordinador del Campus Jalpa, Tomás de Jesús Moreno Zamudio; y la coordinadora de Investigación y Posgrado, María del Rosario Martínez Flores.

Es de suma importancia resaltar que the Center for Cybersecurity and Cybercrimen Investigation – Programa de Investigación del Cibercrimen y Seguridad Cibernética – CIC de la Universidad de Boston, tiene presencia en más de 70 países en los cinco continentes, y que la Universidad Autónoma de Zacatecas es la primera institución de México y de todo el continente americano, en recibir el premio al legado de la cibercriminología.

Cabe mencionar que este premio que recibe la UAZ, significa un avance importante en el ámbito científico e investigativo relacionado con temas tan apremiantes como: la ciberseguridad, la seguridad de la información y la cibercriminología. En este sentido, la máxima casa de estudios ha iniciado una nueva era de estudio y aplicación de la cibercriminología, colaborando a nivel mundial en la construcción de un mundo digital más seguro.