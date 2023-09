Sin la UAZ, no hay Zacatecas: Ibarra Reyes

Zacatecas, Zac.-Este miércoles, en sesión especial del Honorable Consejo Universitario, el rector Rubén Ibarra Reyes entregó su segundo informe anual de labores –por escrito-, dando así cabal cumplimiento a lo prescrito en la Ley Orgánica, el Estatuto General y el Reglamento Interno de nuestra Universidad Autónoma de Zacatecas.

​En una ceremonia breve pero emotiva a la vez, realizada en el auditorio Orgullo Universitario del antiguo edificio de Medicina Humana de la UAZ, acompañado en el presídium por los miembros de la Presidencia Colegiada del H. Consejo Universitario de la UAZ, el rector Rubén de Jesús Ibarra Reyes entregó el libro que reúne los principales logros de la administración central universitaria, en dos años de trabajo.

​Le acompañaron en el presídium Laura Hernández Martínez, titular de la Comisión Académica; María Argelia López Luna, de la Comisión de Desarrollo Institucional; Raúl Federico García Pérez, de la Comisión de Honor y Mérito; Salvador del Hoyo Soto, de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Presupuestal; Angélica Colin Mercado, de la Comisión de Patrimonio y Ángel Román Gutiérrez, secretario general de la institución.

​Una vez entregado el texto que contiene los logros de los primeros dos años de su gestión, el rector Rubén Ibarra Reyes ofreció al grueso de los integrantes del H. Consejo Universitario, presentes en el lugar, un breve, pero emotivo mensaje, alusivo al acto.

​Estos, dijo Ibarra Reyes a propósito del informe por escrito entregado, “son los avances, los logros de toda una familia de toda una universidad en voz del rector. Eso es lo que he querido transmitir desde el primer momento: no son los logros de una sola persona, ni siquiera de una sola administración, sino de todos los estudiantes, artistas, investigadores, profesores, de los compañeros administrativos, sin los cuales esta universidad simplemente no tendría posibilidad de trabajar”.

“Son los logros de los directores y de sus comunidades, son los logros de todos, del epicentro de la cultura, la ciencia y la tecnología en Zacatecas, y son los logros de una familia universitaria, que trabaja todos los días por tener un mejor estado y un mejor México”.

El rector Rubén Ibarra Reyes recordó que éste año 2023, nuestra institución está cumpliendo 55 años de identidad, como Universidad Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas”, así como 64 años de haber logrado su autonomía, lo que dota a nuestra alma mater de mucha historia.

Entregamos este informe, dijo el rector, quien reiteró estar “convencido del respeto a las instituciones y a la ley… por eso hacemos entrega de estos resultados, de avances, de esfuerzos, de retos, lo que nos permite visualizar las oportunidades que tenemos enfrente para los próximos dos años de administración. Sin la UAZ no hay Zacatecas, así de sencillo”, remató Ibarra Reyes.

Luego, tras recibir el informe por escrito de las manos del rector, Ángel Román Gutiérrez, secretario general de la UAZ, reconoció el trabajo realizado por Rubén Ibarra Reyes al frente de la administración central de la universidad: “llevar en hombros a la institución más importante de Zacatecas, no es cualquier cosa, lo felicitamos en su informe”.

Ángel Román Gutiérrez informó que turnará el texto del segundo informe anual de la gestión de Ibarra Reyes, a las áreas universitarias correspondientes, para la programación posterior de la glosa respectiva.