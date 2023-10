Visión y percepción

Días de luto en Zacatecas

Zacatecas, Zac.-Después de la privación ilegal de los siete jóvenes de la comunidad de Malpaso, Villanueva y posterior ubicación de seis de ellos, muertos, la sociedad zacatecana, sufre un clima de tristeza, malestar, incertidumbre e indignación.

El clima de inseguridad es bastante alto y la ciudadanía exige mayor respuesta de las autoridades. Los zacatecanos ya no resisten más la impunidad con la que actúan los grupos delincuenciales, sin que las fuerzas de seguridad puedan contenerlos.

La estrategia de seguridad del gobierno federal ha fallado y los estados sufren los embates de estos grupos. Zacatecas no es la excepción y, pese a que llegan más elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, este problema no ha disminuido.

La tragedia de los jóvenes de Malpaso se une a la masacre de hace poco más de un mes, en un rebote del municipio de Guadalupe, donde un comando armado ingresó en él, rafagueando con armas largas a todos los que se encontraban en su interior, matando -también- a seis de ellos, entre otra más muertes de ciudadanos.

Dice el presidente AMLO que ya no hay masacres en México -claro, con sus otros datos – pero, la realidad es que la sociedad percibe que la inseguridad en nuestro país ya está desbordada. A diario hay entre, 70 y 100 asesinatos, en el territorio nacional. Ya se superó la cifra de muertos del sexenio de Peña Nieto y, cómo vamos, en un año más se superará la cifra de 200 mil, lamentablemente. Justo cuando concluya la administración el gobierno federal actual.

Los zacatecanos vivimos en un clima de miedo y psicosis, debido a tanta inseguridad.

Se ha incrementado el número de necropsias en el Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses de la FGJEZ, en más de un 100 por ciento. No se dan abasto y los médicos ya no aguantan el excesivo trabajo.

¿Hasta dónde llegará esto? Se pregunta la ciudadanía. Las familias siguen sufriendo las pérdidas de un ser querido. Además, las cifras de desaparecidos también siguen aumentando.

Mientras el gobierno sigue buscando la forma de pacíficar el Estado, esperamos y deseamos que la encuentren.