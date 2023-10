Negar información crea incertidumbre jurídica en la sociedad: Julieta del Río

Zacatecas, Zac.- Por unanimidad, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) a entregar información sobre los expedientes que está recibiendo del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO) con respecto a créditos otorgados.

“Esta transmisión de la cartera crediticia debe ser transparentada, todo para darle certeza jurídica a las y los beneficiarios respecto a la situación de sus créditos. Este proyecto es un ejemplo más de cómo el derecho a saber permite que la ciudadanía acceda a información útil que impacta en sus vidas, y que, en este caso, puede ser la diferencia entre tener o no acceso a una vivienda”, aseguró la Comisionada Julieta del Río Venegas durante la sesión de Pleno.

El Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), creado en 1947 con el nombre “Fondo de Casas Baratas”, tiene una larga tradición en nuestro país; estaba destinado a la construcción y mejoramiento de viviendas de costo económico a partir de fraccionar y urbanizar terrenos para el servicio de habitaciones populares y otorgar préstamos inmobiliarios.

“Precisamente ayer 17 de octubre, conmemoramos el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, una fecha establecida desde 1992 por la ONU para generar conciencia social sobre la necesidad de terminar con la pobreza y la indigencia, principalmente en países que se encuentran en vías de desarrollo, como el nuestro”, expuso la Comisionada del órgano garante nacional.

De acuerdo con los últimos datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en México hay 46.8 millones de personas en situación de pobreza, 37.7 millones en pobreza moderada, y 9.1 millones en pobreza extrema.

En este sentido, según los indicadores de carencia social del propio CONEVAL, 11.7 millones de personas viven carencias por calidad y espacios de vivienda. Esto quiere decir que hay personas y familias que viven en pisos de tierra, que tienen techos o muros endebles o que viven en hacinamiento. Además, 22.9 millones de mexicanas y mexicanos sufren carencias por acceso a los servicios básicos en sus hogares, es decir, que no tienen acceso al agua, que no cuentan con drenaje o electricidad, o que usan leña o carbón para cocinar y no cuentan con chimenea.

Por su parte, el Comisionado Adrián Alcalá Méndez manifestó su total respaldo al proyecto de resolución, debido a que el ejercicio de recursos públicos está en la inquietud de la ciudadanía, en este caso relacionado con el derecho a la habitación.

Asimismo, la Comisionada Josefina Román Vergara respaldó el proyecto de la Comisionada Del Río porque, dijo, la resolución abona a la rendición de cuentas y ayuda a que los beneficiarios tengan certeza jurídica de su patrimonio. Por ello la sensibilidad del tema, ya que el objetivo de este programa fue dotar de una vivienda a familias de escasos recursos con ingresos por debajo de la línea de bienestar, contribuyendo a la igualdad de oportunidades y mejorando su calidad de vida.

El asunto presentado por la Comisionada Julieta del Río puede consultarse completo en el siguiente enlace: https://julietadelrio.org.mx/?p=6065