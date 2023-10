La mejor ciberseguridad es la prevención: Sosa de la Torre

Zacatecas, Zac.- “Actualmente Zacatecas es el tercer estado de la República Mexicana que presenta más casos en violencia digital, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI 2022)”, así lo dio a conocer la conferencista Flor Elena Sosa de la Torre, en su ponencia “Violencia digital: defensoras digitales”, organizada por la coordinación de Vinculación de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ).

El propósito de esta charla fue que la comunidad universitaria conozca la Ley Olimpia y sea consciente de la violencia digital que se está presentando en la actualidad, así como las funciones que grupos como “Defensorasdigitaleszacatecas en Facebook y en Instagram”, que conforman una red de apoyo a víctimas de este tipo de delitos que dañan la integridad, para la cual la mejor ciberseguridad, en esta era digital, es la prevención.

Al recordar el origen de la ley que impulsó la joven Olimpia Coral, la ponente Flor Elena Sosa de la Torre, afirmó que esta normatividad busca sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de los medios digitales, y se llama así en reconocimiento a una de las víctimas.

Respecto a la violencia digital, la especialista externó a los asistentes del Auditorio B de la Unidad Académica de Contaduría y Administración (UACyA), que “es la acción u omisión que se comete a través de los espacios digitales y daña la integridad, la dignidad y hasta la vida de las mujeres”, ya que son conductas de violencia de género que se ejercen por medio de las nuevas tecnologías, Internet o redes sociales.

Sufres de violencia digital cuando te mandan mensajes ofensivos, incómodos o amenazantes de manera reiterada; cuando roban tu identidad digital con fines lucrativos, sexuales o de entretenimiento; cuando violan tu privacidad y comparten videos o fotos de tu intimidad sin tu consentimiento, y cuando usan tus datos personales para promocionar contenido pornográfico o fomentar la trata de personas, añadió la docente de la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID).

En caso de detectar violencia digital, la también integrante de Frente Nacional para la Sororidad, aconsejó que lo primero que se tiene que hacer es identificar qué clase de violencia estás viviendo; guardar toda la evidencia; mantener alerta de ciberseguridad – privatizar información-; no ceder a chantajes o a la sextorsión; no tener miedo y comprender que no es nuestra culpa; denunciar en las agencias de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), y buscar una red de apoyo como la de “Defensorasdigitaleszacatecas”.

Las formas de robar datos personales vía digital más comunes son a través de un wifi abierto, bluetooth, links no seguros y aplicaciones no verificadas; y la mejor manera de prevenir este delito es borrar el caché, que es una memoria propia de un buscador, aplicación, dispositivo o sitio web visitado, que guardan tus enlaces, formas de compra, contraseñas, artículos leídos, fotos y videos; y eliminar las cookies que es información de navegación que se muestra para fines publicitarios.

En contexto, la Ley Olimpia es una norma que castiga el acoso digital y tipifica como delito contra la intimidad sexual grabar, tomar fotos o difundir imágenes o mensajes de contenido sexual sin consentimiento.