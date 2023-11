Pide Geovanna Bañuelos que CNDH atraiga caso de mujeres acosadas en C5 de Zacatecas

Zacatecas, Zac.- La senadora Geovanna Bañuelos solicitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) atraer las quejas presentadas ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) por mujeres trabajadoras del Centro de Coordinación, Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Calidad e Inteligencia de Zacatecas (C5) por conductas de violencia, hostigamiento y acoso sexual del ex titular de dicha institución, Herón Moreno López.

Lo anterior, ante la falta de acciones contundentes por parte de la CDHEZ, al ser omisa en salvaguardar los derechos humanos de las personas trabajadoras, quienes continúan siendo vulneradas y víctimas de acoso laboral.

Geovanna Bañuelos, resaltó que algunas trabajadoras sostienen que la propia Nancy Ludivina Trejo Muñoz, titular de la Sexta Visitaduría de la CDHEZ, les comentó que existe un acuerdo entre el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y la presidenta de la CDHEZ, en cambiarlas de adscripción con la condición de que quitaran la queja.

“Evidentemente, lo anterior, evidencia la omisión por parte de la CDHEZ en salvaguardar los derechos humanos de las mujeres afectadas y el presumible contubernio con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, revictimizando a mujeres que de acuerdo con su testimonio fueron violentadas mediante acoso sexual y hostigamiento laboral”, apuntó la líder parlamentaria.

Mediante un punto de acuerdo presentado al Pleno del Senado de la República, la coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo recordó que hace unas semanas una docena de trabajadoras del C5 de Zacatecas presentaron denuncias por el constante acoso sexual y laboral por parte de su entonces director, Herón Moreno López.

“Al respecto, el pasado 16 de septiembre, el secretario General de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, informó que Herón Moreno López fue destituido de la dirección del C5, debido a las acusaciones públicas”, recordó la legisladora.

No obstante, lamentó que la destitución del extitular no ha generado las condiciones laborales adecuadas para las mujeres afectadas, ya que el acoso y hostigamiento no han cesado, a pesar de que acudieron al Órgano Interno de Control del C5, a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas y a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.

“De acuerdo con el testimonio de las afectadas, la solución de la Secretaría de Seguridad Pública del estado fue cambiarlas de adscripción, tratándolas como si ellas fueran las culpables, provocándoles sentimientos de culpabilidad por la revictimización ejercida por las autoridades”, mencionó la legisladora por Zacatecas.

En este sentido, Geovanna Bañuelos afirmó que es necesario dar pasos firmes para garantizar que las mujeres puedan desarrollar todo su potencial profesional, e investigarse hasta sus últimas consecuencias las conductas de violencia, hostigamiento y acoso sexual que se han presentado en el C5 Zacatecas.

Y recordó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tiene por objeto esencial la protección de los derechos humanos y es la máxima autoridad en esta materia.

La líder petista resaltó, además, que el acoso y hostigamiento laboral afectan la salud física y mental de las personas, como está documentado en el caso de las mujeres zacatecanas del C5, por lo que se vuelve prioritario resolver esta situación

“De tal manera, debe ser la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos quien a la brevedad emita la recomendación pertinente”, aseveró Geovanna Bañuelos.

Como senadora y Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, es mi obligación defender los derechos laborales de las y los mexicanos. No más violencia, no más impunidad, no más mujeres violentadas, concluyó la legisladora por Zacatecas.