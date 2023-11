Aprende a tenerle amor a la verdadera sabiduría

Conoce 7 razones para estudiar un Posgrado en Filosofía

Por Salvador Echeagaray, Académico la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG)

Ya nos hemos graduado de nuestra carrera. Obvio estamos muy felices. Pero al poco tiempo nos damos cuenta de que para el mundo laboral y del crecimiento de nuestra persona, ya no basta una Licenciatura, necesitamos algo más.

¿Pero qué? Hay mucha oferta en el mercado académico.

Sin embargo, afortunadamente, existe una opción que engloba y da unidad y sentido a todos los saberes que podamos adquirir. Sí, esta opción es un Posgrado Filosofía.

¿Cuáles son las razones para estudiar un Posgrado en Filosofía?

1. La Filosofía es la madre del resto de las ciencias. Solo hace falta saber un poco de historia para advertir esa verdad. Más de dos milenios los saberes permanecieron unidos. No es hasta el siglo XIX de nuestra era que se comienzan a separar.

2. La Filosofía nos muestra las causas últimas de todas las cosas. Las ciencias particulares solo responden a causas inmediatas. Sí, las ciencias te darán la causa de la lluvia y que el agua conserva la vida, pero hasta ahí. La Filosofía se pregunta y da respuesta sobre qué es la vida, por qué y para qué la vida y su sentido.

3. La Filosofía da unidad a las demás ciencias. Los conocimientos están seccionados por ciencias sociales, económicas, naturales, matemáticas, etc. Nos muestran una parte del saber; la Filosofía une esos saberes y los conjunta para una explicación coherente del universo.

4. La Filosofía ejerce la facultad más humana que nos distingue del resto de los seres vivos, que es el uso de la razón.

5. La Filosofía te conecta con la historia, con el arte, con la poesía, con lo bueno, lo bello y lo verdadero.

6. La Filosofía te da cultura, sabiduría. Te ayuda a percibir en conjunto la realidad.

7. Todo lo que hacemos lo realizamos para ser felices, pues bien, no hay mejor ciencia humana que responda a qué es la felicidad y como alcanzarla.

Y aquí pudiéramos seguir dando razones para abogar por este maravilloso conocimiento. Ojalá te des la oportunidad de adquirirlo. ¡No te arrepentirás!

La Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) cuenta con la Maestría y el Doctorado en Filosofía, excelentes opciones para especializarte. Más información en https://www.uag.mx/es/ maestria/maestria-en-filosofia