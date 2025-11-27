Capacitan a policías en habilidades y tácticas especializadas

Zacatecas, Zac.- Con el firme compromiso de fortalecer las capacidades operativas y tácticas de los cuerpos de seguridad, así como de garantizar servidores públicos mejor preparados al servicio de la ciudadanía, se lleva a cabo el curso Capacitación Especializada en Habilidades y Tácticas Policiales, dirigido a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas (SSP).

Esta formación especializada se realiza del 23 al 29 de noviembre, en las instalaciones del Instituto de Formación Profesional (IFP), donde 30 elementos de la SSP participan en un programa integral que permitirá fortalecer sus competencias en atención operativa, manejo de estrés, intervención táctica y actuación ante situaciones de alto riesgo.

El personal zacatecano es instruido por tres especialistas de Tarrant County College, de Estados Unidos de América, certificados internacionalmente y quienes cuentan con amplia experiencia en formación policial y operativa.

Los expositores son: Grisell Castro, especialista en manejo de estrés, quien dirige su capacitación especialmente a personal del Sistema de Emergencias 9-1-1; William Henry Callaway, instructor en habilidades y tácticas de patrullaje, y Anthony Willis Tobar, experto en tácticas operativas y de intervención.

El programa contempla contenidos de alto nivel, entre los que destacan: Manejo de estrés para personal de 9-1-1; Manejo de estrés en escenarios críticos; Patrullaje y actividades comunitarias; Paradas de tráfico de alto riesgo para personal operativo; Tácticas de defensa operativas; Inspección de edificios y sitios de conflicto, así como Tácticas de patrullaje en siete pasos.

Estas acciones se dan en respuesta a la convicción del Gobernador David Monreal Ávila y del Secretario de Seguridad Pública, General Arturo Medina Mayoral, de impulsar una estrategia de fortalecimiento institucional, basada en la profesionalización constante del personal operativo, lo que permite avanzar en la consolidación de una corporación preparada, cercana a la ciudadanía y enfocada en la pacificación del estado.

Con iniciativas como ésta, Zacatecas avanza en la construcción de cuerpos de seguridad más sólidos, profesionales y sensibles a las necesidades sociales; la capacitación es un pilar fundamental para garantizar bienestar, confianza y tranquilidad a la población.