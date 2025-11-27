Odontología UAZ y UNAM firman carta de colaboración

Zacatecas, Zac.- La Unidad Académica de Odontología (UAO) de la Universidad Autónoma Zacatecas (UAZ), a través del programa académico de la Especialidad en Odontología Integral, firmó una Carta de Colaboración Académica con el Laboratorio de Investigación en Materiales Dentales y Biomateriales del Departamento de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El acuerdo fue suscrito por el responsable académico del programa de la Especialidad en Odontología Integral, César Iván Gaitán Fonseca, y por parte de la UNAM, la representante del laboratorio de investigación en materiales dentales y biomateriales, Febe Carolina Vázquez.

La carta establece una colaboración directa entre ambas instituciones para el desarrollo y asesoría de proyectos de investigación, así como para la movilidad de estudiantes de posgrado, fortaleciendo la formación académica y científica en el área de la odontología.

Este acuerdo representa un paso significativo en la consolidación de lazos académicos entre la UAO -UAZ y la UNAM, con el objetivo de generar conocimiento de alto impacto y abrir nuevas oportunidades de cooperación en el ámbito de la salud bucal y los biomateriales.