Realizan en Fresnillo, búsqueda en vida de personas desaparecidas

Fresnillo, Zac.- En atención a los acuerdos establecidos con los colectivos de familias de personas desaparecidas y no localizadas, el Gobierno de Zacatecas y la Fiscalía General de Justicia del Estado, realizaron una búsqueda en vida, en una clínica de rehabilitación de este municipio.

Personal de la Comisión Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Fiscalía Especializada en Atención al Delito de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares, acompañados de representantes de colectivos, realizaron un recorrido por el centro, con la finalidad de recabar información que pueda ayudar en la localización de sus familiares.

El Gobierno de Zacatecas refrenda su compromiso con las familias de personas desaparecidas y no localizadas para brindar todo el apoyo y respaldo, con el propósito de encontrarlas y que regresen con bien a sus hogares.