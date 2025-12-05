Filman en Zacatecas película La Vida de Ahora, producida por Érika Ávila

Zacatecas, Zac.- El Centro Estatal de las Artes de Zacatecas (CEART) se convirtió en el punto de encuentro para autoridades, medios de comunicación, elenco e invitados especiales durante el claquetazo oficial de La Vida de Ahora, el más reciente largometraje del director Alejandro Zuno, producido por la zacatecana Érika Ávila.

Desde el inicio de este día, el edificio que ocupa el Instituto Zacatecano de Cultura fue sede de las filmaciones de la película; por la tarde, el ambiente en el lobby del CEART transmitía expectación: cámaras, voces, saludos y un flujo constante de periodistas que, guiados en grupos, fueron llevados a la locación para captar un segundo instante de la filmación.

Posteriormente, frente a reflectores y equipo técnico en movimiento, se realizó el simbólico claquetazo, que dio por inaugurado el rodaje que reunió en este acto especial a autoridades con el elenco, la productora junto al director, y el equipo actoral reunido en un ambiente de entusiasmo por el proyecto.

Más tarde, las y los asistentes se reunieron en el Salón de Teatro, donde encabezaron un encuentro con medios de comunicación, la productora Érika Ávila y el director Alejandro Zuno, acompañados por autoridades del sector cultural, turístico y económico del estado.

Entre las autoridades estuvieron los secretarios de Turismo, Le Roy Barragán Ocampo, y de Economía, Jorge Miranda Castro; la Subsecretaria de Inversión, Industria, Comercio y Servicios, Judith Trejo Cárdenas; las directoras del Instituto Zacatecano de Cultura, María de Jesús Muñoz Reyes, y de Cineteca Zacatecas, Gabriela Marcial, así como el Presidente del Club Mineros, Eduardo López Muñoz.

En su mensaje de bienvenida, Érika Ávila destacó la importancia de filmar en Zacatecas y el respaldo que distintas instituciones han brindado para hacer posible la producción; asimismo, dio paso a una serie de intervenciones donde cada autoridad compartió su visión sobre el potencial fílmico de la entidad, así como la relevancia cultural y económica de atraer proyectos cinematográficos como éste.

El Director Alejandro Zuno agradeció el apoyo local; asimismo, reflexionó sobre el espíritu de La Vida de Ahora, una historia que —según adelantó— dialoga con la realidad contemporánea desde una perspectiva íntima y profundamente humana.

Agregó que esta película habla de la aceptación, la mirada del amor, sin importar el género o el sexo, “ése es nuestro mensaje y para mí es un proyecto muy personal que dedico a todos aquellos, aquellas, aquelles, chiques entre 14 y 16 años que sienten que no encajan en el mundo; es como un abrazo y decirles que encontrarán un mundo distinto”.

El Secretario de Economía, Jorge Miranda Castro, destacó que esta filmación fortalece el posicionamiento cultural y turístico de Zacatecas y, al mismo tiempo, genera empleo y una derrama económica importante para hoteles, transporte, alimentación y otros servicios.

Refirió que más de 400 zacatecanas y zacatecanos participan en el proyecto, encontrando en cada escena una oportunidad para demostrar su talento.

Cada peso invertido, dijo, “circula en la economía local y la proyección de nuestras locaciones consolidará a Zacatecas como destino para futuras producciones, pues el cine es identidad, empleo y desarrollo”.

Destacó que Zacatecas es una de las 300 ciudades que en el mundo ostentan la denominación de Patrimonio Cultural de la Humanidad y “para nosotros es muy hermoso que ustedes la den a conocer al mundo, al país y, bueno, pues esta proyección que dará esta extraordinaria película. Estamos seguros que será increíble para el futuro de Zacatecas”

La Directora del Instituto Zacatecano de Cultura, María de Jesús Muñoz Reyes, dijo que se trata de un momento muy especial para Zacatecas y para nuestras instituciones, por lo que celebró este vínculo, al tiempo que reconoció a la productora Érika Ávila por haber logrado hacer equipo y dar muestra de que el arte y la cultura están por encima de todo y de todos, “si seguimos haciendo que Zacatecas siga siendo ese referente cultural”.

El Secretario de Turismo, Le Roy Barragán Ocampo, habló del motivo que hoy reunió a productores, actores, funcionarios y empresarios, que es dar a conocer lo que está sucediendo en estos días Zacatecas, con esta película que se llama La Vida de Ahora. Erika -enfatizó- es una mujer que ha trascendido las fronteras de nuestro país con sus obras y ésta es una de ellas, que estoy seguro que así va a suceder.

En su momento, la productora zacatecana habló del trabajo realizado, agradeció las facilidades que el Gobierno de Zacatecas otorgó para la filmación de esta película, habló del elenco y cedió la palabra a los actores, entre ellos Luis Fernando Peña, quien habló de lo que atraviesa la juventud y de este sector que es tan importante para nuestra sociedad.

Al finalizar los mensajes, la productora abrió un espacio para que los medios de comunicación conversaran directamente con el elenco, integrado por Jerónimo Núñez, André Núñez, Luis Fernando Peña, Natalia Quiroz, Claudio Lafarga, Neri Arredondo, Adrián García y Fredy Rizard.

Entre anécdotas y primeras impresiones sobre el rodaje, destacaron la calidez del equipo zacatecano y el carácter único de la historia que están construyendo.

Luis Fernando Peña se refirió a Zacatecas como un estado 100 por ciento cinematográfico; “para donde voltees tienes unos paisajes maravillosos, es una ciudad con un potencial enorme para seguir haciendo cine, no nada más producciones nacionales, sino también internacionales y que, de alguna manera, se explote toda la cultura que hay en Zacatecas”.

La calificó como una ciudad rica en cultura, no sólo en el tema arquitectónico, sino el teatro y otro tipo de artes; “no en balde es Patrimonio Cultural de la Humanidad”. Aplaudió la sinergia entre el Gobierno y los productores para hacer posible este tipo de proyectos y poder hablar de una industria cinematográfica.

Con este acto, Zacatecas reafirma su lugar como escenario cinematográfico y como aliado para el desarrollo de producciones que apuestan por narrativas nacionales con identidad y fuerza propia.

La Vida de Ahora inicia su camino con un sólido respaldo institucional y artístico, y con la expectativa de convertirse en una obra significativa dentro del panorama fílmico contemporáneo.