Organizan Concurso de Piñatas Biológicas Mexicanas-Piñatas Científicas

Zacatecas, Zac.- Como parte de las actividades culturales organizadas por el Cuerpo Académico UAZ-CA-234 “Biología Evolutiva e Interacciones Bióticas”, conformado por las docentes investigadoras Melina del Real Monroy y Elizabeth A. Martínez Salazar, así como los investigadores Rogelio Rosas Valdez y Lenin Sánchez Calderón, se realizó la premiación del “Onceavo Concurso de Piñatas Mexicanas Biológicas 2025: Piñata Científica”.

El comité organizador convocó a estudiantes egresados y activos de todos los programas de la Unidad Académica de Ciencias Biológicas para desarrollar su creatividad vinculada a las tradiciones nacionales, con obras alusivas a temas de índole biológico.

El jurado evaluador, integrado por miembros de la comunidad universitaria, estuvo conformado por Eva Regina Piña Rodríguez, alumna de la Maestría en Biociencias; la trabajadora universitaria Gennova Cecilia Hernández Ulloa; y el docente Rubén Armando Rodríguez de la Rosa.

Ellos dieron a conocer los criterios de evaluación para las categorías del concurso (piñata tradicional colectiva e individual), reflejados en la convocatoria, destacando aspectos como creatividad, proactividad, complejidad y ejecución general.

El primer lugar en la categoría colectiva fue otorgado a la piñata “Randall, el Pirinosoma”, elaborada por Axel Iván Calderón Elías, Ana Michelle Castro Ramírez, Germán Flores Cortés, Alejandra García Treviño, Luis Ángel Guzmán Martínez, Alaír José Juan Hernández Murillo, Maritza Martínez Díaz, Fátima Mata Robledo, Otniel Fabrizio Obregón Martínez y María de la Luz Zamora Cardona.

Se otorgaron dos segundos lugares, uno a “Ranitomeya ventrimaculata”, elaborada por Lazara Victoria de la Caridad García Benítez y Ana Virginia Morales López, y el otro a “Candy Krill”, elaborada por Lizbeth Martínez Espino, Ariadna Fraire Flores, Ana Camila Chávez Gómez, Jolethe Rodríguez Mesa, Karely Nubelle Chw Valdez, Javier Eduardo Rodríguez Días, José Adán Hernández González, Iñaqui Ramos Saldaña, Juan Manuel Alvarado Gómez y Adolfo Flores Rodríguez.

El tercer lugar se otorgó a la piñata “Piñamona Trichonata”, presentada por Andrea Guadalupe Núñez Castañón, Virginia Murillo Bueno y Grecia Sofía Espinosa González.

El jurado también otorgó una mención honorífica dentro de la categoría de piñata tradicional colectiva a “Cianobacteria”, elaborada por Luis Ulises Josué Hernández Reyes, Rodrigo Leonel Patiño García, Yan Carlo Martínez López y Christian Alejandro Sánchez González.

Finalmente, se brindó un reconocimiento especial a la piñata “Tardígrado Astronauta” en la categoría individual, realizada por José Luis Cabre Flores. Todos ellos son alumnos y egresados de la Licenciatura en Biología.

La docente investigadora Elizabeth A. Martínez Salazar, en representación del CA-234, cerró el evento con un mensaje de agradecimiento, destacando la invaluable participación del estudiantado, el jurado y toda la comunidad por su apoyo. La realización del concurso fue posible gracias al respaldo de la administración de la UACB-UAZ (2025-2029). Asimismo, se brindó un especial reconocimiento a la docente Rosa Gabriela Reveles y a los estudiantes que colaboraron en la logística.

Tras felicitar a todos los concursantes, la docente investigadora Martínez resaltó que estas actividades no solo fomentan nuestras tradiciones, sino que también fortalecen el vínculo con las Ciencias Biológicas a través de las temáticas presentadas. El evento concluyó con la tradicional ruptura de piñatas de picos, en un ambiente festivo y de celebración.