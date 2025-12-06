Llega a Zacatecas Ecodrill, empresa de perforación minera

Zacatecas, Zac.- La empresa Ecodrill llega como residente de Quantum Ciudad del Conocimiento del Cozcyt para iniciar operaciones en esta entidad, como ya lo hace en Colombia y en los estados de Jalisco y Sonora, con una visión de desarrollo tecnológico e investigación en soluciones de perforación minera.

La empresa, integrante del Clúster Minero de Zacatecas (Clusmín), se instalará en el séptimo piso del edificio Photon Innovation Hub de Quantum, para integrarse al modelo de la pentahélice, que impulsa el Gobernador David Monreal Ávila, a fin de crear un ecosistema colaborativo de gobierno, academia, empresa, sociedad y protección al medio ambiente.

El Director General del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación (Cozcyt), Hamurabi Gamboa Rosales, y el Coordinador de Quantum, Iván Jiménez Hernández, firmaron el contrato de comodato con el representante legal de Ecodrill, Juan Pablo García de Quevedo.

Desde el Parque Científico y Tecnológico del Gobierno del Estado, esta empresa, dedicada a la exploración de alta calidad para la industria minera, especializada en la ejecución de perforaciones en entornos desafiantes, ofrecerá servicios como muestreos geoquímicos y de aguas, investigación ambiental, gestión de proyectos y resguardo y manejo de núcleos.

Los valores que guían el trabajo de la empresa son el cuidado del medio ambiente, resultados con valor, operaciones con seguridad y equipo empoderado, de ahí que su inserción en Quantum Ciudad del Conocimiento sea un factor que abone al cumplimiento de la política pública en ciencia y tecnología a cargo del Cozcyt.