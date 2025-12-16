La Cátedra Amparo Dávila presenta el libro “El jardín de la alquimista”

Zacatecas, Zac.-La Cátedra Amparo Dávila de Literatura Fantástica, albergada por la Unidad Académica de Estudios de las Humanidades (UAEH) de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), llevó a cabo la presentación del libro “El jardín de la alquimista. Ensayos sobre la obra de Amparo Dávila”.

La actividad estuvo a cargo de la docente investigadora Claudia Liliana González N., egresada del Doctorado en Estudios Novohispanos, quien compartió reflexiones sobre la obra. Los comentarios fueron realizados por la docente investigadora Mónica Muñoz Muñoz y el docente investigador Jesús Gibrán Alvarado Torres, mientras que la moderación estuvo a cargo de la maestra María José Salas Ramírez.

Los integrantes del UAZ-CA-180 Historia y crítica de la relación entre la literatura y la Nueva España forman parte activa de esta Cátedra, que busca difundir y analizar la obra de la escritora zacatecana.

En su intervención, la investigadora Mónica Muñoz señaló: “Para Amparo Dávila la forma de comunicación con el mundo fue la escritura. Había que encontrar la manera de advertir lo no dicho, lo indefinido, lo intangible y lo onírico. La imposibilidad de ubicarla de manera transparente dentro de alguna corriente implica el riesgo de su desdibujamiento en la tradición literaria, por ello, la Universidad Autónoma de Zacatecas le rinde este homenaje. Sus letras han de estar presentes en las nuevas generaciones”.

Asimismo, reconoció que es fundamental dar cuenta de su escritura, de su importancia, de la trascendencia no en los grupos de poder sino en las y los lectores que hemos disfrutado con su literatura: “Aquí una de las misiones de este libro”.

Está presentación, sin duda, refleja el compromiso con la preservación y difusión de la obra de Amparo Dávila, figura imprescindible de la literatura fantástica mexicana, y fortalece el vínculo entre investigación académica y promoción cultural.