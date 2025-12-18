Realizan corporaciones exploración forense en predios de Casa Blanca, Guadalupe

Guadalupe, Zac.- Como parte del fortalecimiento de las acciones de búsqueda de personas en la entidad, este día autoridades estatales y federales llevaron a cabo una prospección generalizada forense en este municipio.

Desde temprana hora, personal de la Comisión Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas y de la Fiscalía Especializada en la Atención al Delito de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares acudieron a la comunidad de Casa Blanca, en donde exploraron una amplia superficie, en busca de indicios que permitan la localización de personas desaparecidas.

Acompañados por representantes de colectivos de familias de personas desaparecidas, realizaron una búsqueda por tierra y aire en la zona determinada por los análisis de contexto realizados y como seguimiento de las carpetas de investigación y acuerdos establecidos en la mesa permanente de trabajo.

En las acciones, se contó con el acompañamiento de la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas, la Coordinación Estatal de Protección Civil, la Secretaría de Seguridad Pública, Guardia Nacional y Ejército Mexicano.