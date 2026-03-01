Asegura Pepe Saldívar que una sociedad sana, inicia en una familia unida y con valores

Zacatecas, Zac.- Una sociedad sana, inicia en una familia unida y con valores”, así lo afirmó Pepe Saldívar, Presidente Municipal de Guadalupe, en el “Festival día de la familia” el cual se llevó a cabo en el Jardín Juárez ubicado en el centro del municipio y el cual tuvo como finalidad fomentar la integración y unión familiar.

Cientos de familias guadalupenses disfrutaron de actividades artísticas, deportivas y culturales que el Sistema Municipal DIF preparó para todas ellas, tales como, la presentación de un “Show Time”, proyecciones en el planetario, juegos organizados, talleres creativos, visitas guiadas por el Museo de Guadalupe y mucho más.

Lo anterior, en el marco del Día de la familia a celebrarse con la expectativa de fortalecer la convivencia familiar como base del tejido social y se conmemora tradicionalmente el primer domingo de marzo, destacando la importancia del núcleo familiar en la sociedad.

“Agradezco a las familias de Guadalupe que acudieron al llamado de invitación para disfrutar de este festival todo lo que en esta administración se realiza es pensado en el bienestar de todos los guadalupenses”, subrayó el primer edil.

“Estos eventos, forman parte de las acciones que se realizan de manera permanente desde el Ayuntamiento para contribuir en la consolidación de una ciudad de valores y esperanza”, añadió Saldívar Alcalde.

Por su parte, Paulina Hernández Terán, Presidenta Honorífica del Sistema Municipal DIF (SMDIF) refrendó su compromiso de trabajar desde el DIF municipal por las familias guadalupenses en especial por las niñas y niños.

Conviven familias en Reto Citadella del Nogal

Como parte de los festejos del día de la familia e impulsando el “Guadalupe Deportivo”, se llevó a cabo el Reto Citadella del Nogal, evento organizado entre Grupo Santa Rita e Inbike Store, contando con la participación del municipio de Guadalupe.

“Fue una jornada donde reafirmamos que somos un Guadalupe Deportivo, activo y comprometido con la sana convivencia. Seguiremos impulsando el deporte como motor de bienestar y progreso”, indicó Pepe Saldívar.