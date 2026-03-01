Desarticulan fuerzas de seguridad célula criminal en Nochistlán

Nochistlán de Mejía, Zac.– Derivado de diversas acciones operativas, recorridos de seguridad y trabajos de inteligencia realizadas de manera coordinada en el municipio de Nochistlán de Mejía, las fuerzas de seguridad asestaron un nuevo golpe a grupos delictivos que operaban en esta región, logrando la detención de 18 generadores de violencia, así como el aseguramiento de armamento, droga, cartuchos, vehículos y diversos indicios relacionados con actividades ilícitas.

Las acciones fueron encabezadas por elementos de las Fuerzas de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ), en coordinación con el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ) y derivaron de trabajos de inteligencia y despliegue operativo.

Como resultado de estos operativos fueron detenidas 18 personas consideradas generadoras de violencia, 13 hombres y cinco mujeres, mismos que son originarios de Zacatecas, Jalisco y, una de ellas, de nacionalidad extranjera.

Dentro de los detenidos hay tres objetivos prioritarios, entre otros, el segundo al mando de una célula delictiva y otro que ha participado en agresiones anteriores a las Fuerzas de Seguridad.

Las personas detenidas fueron puestas a disposición de la autoridad competente, autoridad que llevará a cabo la integración de las carpetas de investigación correspondientes.

Durante las acciones operativas se logró el aseguramiento de seis armas cortas y dos armas largas, además de dos cargadores abastecidos. Asimismo, fueron asegurados más de 100 cartuchos útiles de distintos calibres.

En materia de combate al narcomenudeo, las corporaciones retiraron de circulación importantes cantidades de droga, contabilizando más de 500 dosis demarihuana, cocaína y metanfetamina (cristal), además de bolsas con droga a granel y material utilizado para su dosificación y distribución.

Como parte de los resultados operativos fueron asegurados seis vehículos, consistentes en una camioneta Chevrolet Silverado modelo 2021, una Dodge Durango, un Volkswagen Golf GTI, un vehículo Honda con reporte de robo, una camioneta Jeep Gladiator modelo 2020, así como un vehículo tipo Razer y una cuatrimoto, presuntamente utilizados para actividades delictivas.

De igual forma, se aseguraron 34 artefactos ponchallantas, un chaleco táctico portaplacas, teléfonos celulares, una báscula gramera y diversa indumentaria, objetos vinculados con la operación logística de células delictivas.

La Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad reitera que estas acciones reflejan la coordinación efectiva entre los tres órdenes de gobierno para combatir frontalmente a los generadores de violencia y avanzar en la recuperación de la seguridad y la paz en el estado de Zacatecas.