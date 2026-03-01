Participa Geovanna Bañuelos en Congreso Municipal del PT en Fresnillo

Zacatecas, Zac.- “El Partido del Trabajo en Fresnillo se renueva y se fortalece con Juan Cristóbal Félix Pichardo y Cecy Treto con quienes habremos de consolidar en este municipio nuestro proyecto que emana de las causas sociales que son el bienestar, la igualdad y la justicia social, tomando como punto de partida a los sectores más olvidados”, destacó Geovanna Bañuelos, Coordinadora Estatal de Afiliación.

Ante 400 delegadas y delegados reunidos en el Congreso Municipal, las y los compañeros integrantes de la Comisión Ejecutiva y Coordinadora Municipal del Partido del Trabajo eligieron por unanimidad a Juan Cristóbal Félix y Cecilia Treto Pitones como nuevos dirigentes de este órgano de dirección colegiado, a quienes convocó a seguir trabajando con ética, honestidad e inclusión, apoyados en la línea de masas para construir un poder popular.

Geovanna Bañuelos agradeció la presencia del líder estatal, el diputado Alfredo Femat Bañuelos; Reginaldo Sandoval, diputado federal; Vanessa López Carrillo, diputada federal; Diana Barragán, diputada por la Ciudad de México; y Hugo Rangel, diputado por Michoacán.

Además, la legisladora zacatecana resaltó el trabajo de los cuadros que por décadas han militado y han dado rumbo al Partido del Trabajo en El Mineral, destacando la apertura a nuevos liderazgos, quienes fortalecerán este instituto político como son los jóvenes, las mujeres y los líderes sociales provenientes de comunidades y colonias del “municipio más grande y más petista del estado”.

“Cecy Treto y Juan Cristóbal representan una fuerza renovada sin olvidar las raíces de nuestro partido. Con su guía, consolidaremos nuestro proyecto de izquierda que emana directamente de nuestras causas sociales más urgentes, tomando como punto de partida a las familias que luchan por un techo digno, los trabajadores olvidados, los jóvenes sin oportunidades y los sectores marginados”

Geovanna Bañuelos destacó que Fresnillo es un pueblo minero, trabajador, con tradición, historia y cultura, pero también con desigualdad, carencia de empleo y promesas vacías.

Por lo que “bajo el liderazgo de nuestros nuevos dirigentes municipales tienen el reto de ser la voz y la energía que acompañe la esperanza de los jóvenes, el arraigo de su gente y la fortaleza de nuestras mujeres”.

En su intervención, el nuevo dirigente municipal del PT, Juan Cristobal Félix Pichardo, convocó a trabajar por mejores condiciones de vida de la sociedad y defender los derechos de las mujeres y los que menos tienen.