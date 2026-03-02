Alfonso Ramírez Cuéllar y Ulises Mejía Haro

Por: Salvador del Hoyo Bramasco

Zacatecas, Zac.-Los diputados federales Alfonso Ramírez Cuéllar y UlAlfonso Ramírez Cuéllar y Ulises Mejía HaroAseguraron sentirse olvidados por la actual administración.

Coincidieron en qué, en el tema educativo, nuestra entidad se ha rezagado considerablemente en los últimos años. Ramírez Cuéllar también coincidió en que se necesita reforzar todo lo referente a este sector.

El legislador federal se comprometió a poner énfasis en este tema, ya que no debe seguirse permitiendo que la educación siga cayendo.

Por la tarde, durante la asamblea informativa celebrada en Villa de Cos, tanto Alfonso Ramírez Cuéllar, como Ulises Mejia Haro, mostraron una unidad muy interesante. Una fuerza política que puede llegar muy sólida rumbo al 2027. Se está consolidando un bloque que genera expectativas con una visión muy amplia. Los dos coinciden en que deben mejorar las condiciones de los zacatecanos, en todos los rubros.

No hay que olvidar que los dos políticos, son personajes políticos muy cercanos a la Presidenta, muy leales, y ese puede ser un factor importante para lo que viene.

* Periodista.