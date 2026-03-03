Rehabilita JIAPAZ red de agua potable en calle Constitución

Zacatecas, Zac.- La Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas (JIAPAZ) renueva la red hidráulica de la calle Constitución, en la colonia Lomas de la Soledad, que ha presentado fugas por obsolescencia.

Las tuberías de esa colonia tienen más de 60 años de antigüedad e incumplen las normas actuales en cuanto a diámetros y materiales, explicó Jorge Nava de León, director de Distribución, Alcantarillado y Saneamiento.

Destacó que, gracias a la renovación de la línea de conducción principal del Sistema de Abastecimiento La Joya, se recuperó caudal que anteriormente se perdía en fugas, por lo que ahora se tiene una mayor presión y se incrementaron las fugas en algunas tuberías obsoletas.

Tal es el caso de la avenida Quebradilla y la calle Constitución, ambas en proceso de intervención para corregir de origen la problemática de las fugas, lo cual es posible gracias a la capacidad operativa de la JIAPAZ.

Nava de León celebró que, en la administración que encabeza David Octavio García Flores, con el liderazgo del Gobernador David Monreal Ávila, se ha fortalecido a JIAPAZ con maquinaria y con profesionistas para encabezar las cuadrillas.

Al menos 35 colonias de la ciudad están en condiciones de obsolescencia, por lo que JIAPAZ ha elaborado proyectos de rehabilitación integrales para gestionar recursos de programas públicos, a la par de atender las condiciones emergentes con recursos propios.

Los trabajos de colocación de la red hidráulica y tomas domiciliarias durarán una semana, con avance por segmentos para disminuir las incomodidades para las y los vecinos, en tanto que la reposición de piso en el material existente en esa vialidad tomará una semana más.

