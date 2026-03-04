Cerrará Billy Idol Festival Cultural Zacatecas 2026

Zacatecas, Zac.- Enmarcada en la Agenda del Progreso 2026, que promueve el Gobernador David Monreal Ávila, la edición número 40 del Festival Cultural Zacatecas tendrá un cierre espectacular con la presentación del icónico rockero británico Billy Idol, quien, el sábado 11 de abril, brindará el concierto de clausura de esta importante celebración artística y cultural, que se ha posicionado como uno de los más importantes del país.

Reconocido mundialmente por éxitos como “Rebel Yell”, “White Wedding”, “Eyes Without a Face” y “Dancing with Myself”, el intérprete promete una noche cargada de energía, nostalgia y potencia escénica que hará vibrar a miles de asistentes en el corazón de la capital zacatecana.

El anuncio de su participación consolida al Festival Cultural Zacatecas como uno de los encuentros culturales más relevantes del país, al reunir durante cuatro décadas a destacadas figuras nacionales e internacionales de la música, el teatro, la danza y las artes visuales.

Con este concierto de clausura, el público podrá disfrutar, gratuitamente, de un espectáculo de talla internacional en un escenario emblemático, como es Plaza de Armas, y con el que se reafirma el compromiso del Gobierno de Zacatecas, que encabeza el mandatario estatal David Monreal Ávila, de ofrecer eventos que fomenten la convivencia, el turismo, el desarrollo cultural y el progreso en Zacatecas.