Realizan acciones de búsqueda con resultados positivos en Noria de Ángeles

Noria de Ángeles, Zac.- En seguimiento a carpetas de investigación, este miércoles, el Gobierno de Zacatecas, que encabeza el mandatario estatal David Monreal Ávila, y la Fiscalía General de Justicia llevaron a cabo una acción de búsqueda en este municipio, misma que resultó positiva, por lo que el lugar y los indicios quedaron a disposición de la autoridad competente.

Esta acción, que contempló un cateo con fines de localización de indicios, fue llevada a cabo por la Comisión Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Fiscalía Especializada en Atención al Delito de Desaparición Forzada y Desaparición cometida por Particulares.

El personal de la Comisión, como de la Fiscalía, estuvo en la comunidad de General Guadalupe Victoria, de este municipio, en donde se realizó la acción de búsqueda correspondiente.

Acompañó en las labores personal de la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas, la Secretaría de Seguridad Pública, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Comisión de Derechos Humanos del Estado.