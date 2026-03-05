Conmemora el IEEZ el Día Internacional de la Mujer

Zacatecas, Zacatecas.-Con el objetivo de reflexionar sobre los avances, desafíos y experiencias en la defensa de los derechos político-electorales de las mujeres, el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas llevó a cabo la conferencia magistral “La defensa y garantía de los derechos político-electorales de las mujeres en plural en el sistema democrático”, impartida por Elizabeth Olvera Vásquez, Titular de la Defensoría Pública Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Durante su exposición explicó que la lucha por los derechos político- electorales de las mujeres en México ha sido un proceso progresivo que inició con el reconocimiento del sufragio femenino en 1953 y que, con el paso de las décadas, evolucionó hacia mecanismos como las cuotas de género y posteriormente la paridad constitucional, incorporada en la legislación en 2014 para garantizar la igualdad en las candidaturas a cargos públicos.

La ponente destacó que estas reformas han tenido impacto en la representación política de las mujeres. Por ejemplo, en 2015 el 42.4% de las diputaciones federales fueron ocupadas por mujeres (212 de 500), mientras que en los congresos locales la participación femenina alcanzó el 42%. En el ámbito municipal, el 45% de las concejalías fueron ocupadas por mujeres y el 14% de las presidencias municipales, cifra que duplicó el 7% registrado en 2012. Asimismo, explicó que en 2020 se realizaron reformas que tipificaron la violencia política contra las mujeres en razón de género, incorporando mecanismos legales para prevenirla, sancionarla y erradicarla en los ámbitos electoral, penal y administrativo.

Además, señaló que actualmente la Defensoría cuenta únicamente con nueve personas abogadas especialistas en materia político-electoral, quienes atienden asuntos provenientes de toda la República mexicana. Por ello, destacó la necesidad de fortalecer esta institución y avanzar hacia la creación de defensorías en las entidades federativas, lo que permitiría ampliar la cobertura y brindar una atención más cercana y eficiente a la ciudadanía.

Durante la conferencia la ponente presentó casos emblemáticos que ilustran los obstáculos que enfrentan muchas mujeres para ejercer plenamente sus derechos políticos, entre ellos destacó el caso de la comunidad de Ocotequila, en Copanatoyac, Guerrero, donde durante años las mujeres no podían votar en la elección del comisario municipal debido a los usos y costumbres de la localidad. Tras la impugnación presentada por mujeres de la comunidad, el Tribunal Electoral ordenó la nulidad de la elección y la realización de un nuevo proceso, en el que por primera vez las mujeres pudieron votar y ser candidatas. En esa jornada histórica participaron 504 mujeres frente a 320 hombres, marcando un precedente para el reconocimiento de los derechos político-electorales de las mujeres indígenas.

Finalmente, la ponente señaló que, pese a los avances logrados en materia normativa e institucional, aún persisten desafíos como los estereotipos de género, la desigualdad sociocultural y diversas resistencias que continúan limitando la participación plena de las mujeres en la vida política, por lo que subrayó la importancia de seguir fortaleciendo las instituciones y los mecanismos de defensa de los derechos político-electorales para consolidar una democracia más incluyente.



En su discurso inaugural, el Consejero Presidente del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, Juan Manuel Frausto Ruedas, destacó que la conmemoración del 8 de marzo representa una oportunidad para reconocer la lucha histórica de las mujeres por el ejercicio pleno de sus derechos humanos y político-electorales, así como para reafirmar el compromiso institucional de avanzar hacia una democracia paritaria y libre de violencia de género.

Por su parte, la Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de Paridad entre los Géneros, Ma. de la Luz Domínguez Campos, señaló que los avances en materia de igualdad han sido resultado de una lucha histórica de las mujeres; no obstante, advirtió que persisten desafíos como la violencia política en razón de género y diversos obstáculos estructurales que continúan limitando la participación política plena de muchas mujeres.

En el evento también estuvieron presentes las Consejerías Electorales Sandra Valdez Rodríguez, Gabriela Elizabeth Muñoz Rodríguez, Yazmín Reveles Pasillas, Blanca Cecilia Martínez Escobedo y Víctor Manuel Trejo Juárez, así como el Secretario Ejecutivo Jorge Chiquito Díaz de León.