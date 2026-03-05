El 55 por ciento de emprendimientos en Guadalupe son de mujeres

Zacatecas, Zac.-Durante los meses de enero y febrero se ha dado el alta a 72 nuevas Mipymes en el municipio de Guadalupe, de los cuales el 55 por ciento de los negocios aperturados son liderados por mujeres, así se dio a conocer durante la Feria Nacional del Empleo para las Mujeres en el marco de la conmemoración del Día de la Mujer.

Acompañando a la representante del Gobernador de David Monreal Ávila, Maricruz Gonzalez Ruvalcaba, Subsecretaria del Empleo de Zacatecas, en este importante evento, la Síndica Analí Infante Morales, representante del alcalde Pepe Saldívar, agregó que las reformas impulsadas por la Presidenta Claudia Sheinbaum han ayudado al avanzar en tener oportunidades laborales más equitativas.

“Estamos muy agradecidos con la Presidenta Claudia Sheinbaum y con el Gobernador David Monreal, por la realización de esta feria Nacional del Empleo y por impulsar mejores oportunidades laborales para las mujeres en Guadalupe y el Estado de Zacatecas” indicó.

Cabe señalar que a través del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) de Guadalupe, en el municipio se han generado 200 nuevos empleos directos durante el primer bimestre del año.

Es de destacarse que estas nuevas aperturas reflejan una inversión de más de 18 millones de pesos en giros que se relacionan al comercio en general, a los servicios profesionales y personales, a la industria de alimentos, a la construcción y a la salud.

Finalmente, cabe señalar que estuvieron presentes la Diputada Susana Barragán, el diputado Saúl Cordero, el Director del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, Adán Hernández López, así como regidoras y regidores del ayuntamiento de Guadalupe.