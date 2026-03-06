Entregan galardón Mujeres Tejedoras del Progreso

Zacatecas, Zac.- La administración estatal, encabezada por el Gobernador David Monreal Ávila, a través de la Secretaría de las Mujeres, entregó el reconocimiento “Mujeres Tejedoras del Progreso”, distinción otorgada a aquellas que contribuyen de manera significativa al desarrollo y bienestar de sus comunidades.

Durante la ceremonia, enmarcada en la Agenda del Progreso, se destacó la participación de mujeres provenientes de diversos ámbitos, entre ellos, deporte, docencia, medicina, sector empresarial, trabajo social, comunicación, agricultura, administración, turismo, marketing, historia, promoción de la lectura, derecho, antropología, química, periodismo, seguridad y ciencia, quienes, con su labor diaria, impulsan el progreso y fortalecen el tejido social en el estado.

Durante la entrega de galardones, la Secretaria de las Mujeres, Karla Isabel Guardado Oropeza, dijo que hablar de Tejedoras del Progreso es hablar de las mujeres que, desde distintos espacios sociales, productivos, administrativos, artísticos, culturales y comunitarios, han entrelazado sus esfuerzos para construir un Zacatecas más justo, más humano y más igualitario. Cada una de ellas representa una historia de lucha, resistencia, amor y esperanza.

Sus manos, ideas y acciones, dijo, han tejido redes que unen generaciones, abren caminos y transforman realidades. Son mujeres que han sostenido el tejido social cuando las circunstancias parecían romperlo, que han bordado con paciencia los sueños de sus comunidades y que han demostrado que el progreso no se impone, sino que se construye con trabajo, convicción y compromiso.

La funcionaria destacó que detrás de cada una de las galardonadas hay muchas más mujeres que inspiran y acompañan su camino: madres, hijas, hermanas, amigas y compañeras. Este reconocimiento también representa la sororidad entre mujeres que celebran los logros de otras y se convierten en ejemplo para las nuevas generaciones.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, el Gobierno de Zacatecas reafirmó su compromiso de continuar la construcción de espacios donde el reconocimiento, la participación y la igualdad sean una realidad cotidiana.

Ahí, se reconoció la entrega, visión y valentía de las galardonadas, quienes representan la fuerza y el talento de las mujeres zacatecanas que día a día transforman su entorno y contribuyen a hacer del estado un lugar mejor para todas y todos.

Se reiteró el llamado a seguir trabajando juntas, de la mano del Gobernador David Monreal Ávila, para tejer el progreso, la igualdad y la justicia en Zacatecas.

Recibieron el galardón “Mujeres Tejedoras del Progreso”: Daniela Guadalupe Ochoa Piña, Kristal Yurynova Fibela Esparza, Miriam Reyes Ortiz, María del Carmen Hinostraza Martínez, Metztli Escobedo Castañeda, Norma Gutiérrez Hernández, Ángela Aranzazú Martínez Acuña, Deicy Lupita Alamillo Orozco, Frida Luna Santacruz y Fátima Yoseline Ramírez Collazo.

Asimismo, se reconoció la labor de Bitia Ureño Aguilera, Yolanda Zamora Ramírez, Claudia Paulina López Rivas, Mary Sol Sandoval Villegas, María de los Ángeles Fernández Hernández, Lina Rocío Martínez Aguilar, Thelma Gabriela Mendoza Ortega, Ma. del Consuelo Castañeda Hidalgo, Nancy Adriana Álvarez Correa, Ma. del Rosario Arellano Valadez.

Además, fueron galardonadas, Mariana Terán Fuentes, Selene Salas Sánchez, Karla Itzel Cepeda García, Nadia Judith Navarro Valdez, Ruth Hernández Blanco, Brenda Janeth Martínez Quiroz, Tanya Marina Ortiz Álvarez, Susana Alejandra Rivas Méndez, Patricia Tovar Falcón, Julieta Garza Camacho, Kenia del Consuelo Castañeda, Beatriz Basurto Robles, Janette Lamas López, Mahalet Itzel Jandete Gallardo.