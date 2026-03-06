Imparten en PJEZ conferencia Guía para juzgar con perspectiva de género

Zacatecas, Zac.- Al enfatizar que, si la justicia no es igualitaria, simplemente “no es justicia”, la Consejera Presidenta del Órgano de Administración Judicial, abrió paso para que la Magistrada Aída Alicia Lugo Dávila impartiera la Conferencia “Guía para juzgar con perspectiva de género”, no sin antes destacar que el 8 de marzo representa el eco de miles de voces de mujeres que decidieron que el silencio ya no era una opción.

La Consejera Norma Esparza Castro, destacó que esta conferencia representa un momento para rendir homenaje a todas las mujeres que en la historia han defendido los derechos que hoy gozamos; en un acto que habla desde la memoria viva, por ello el Órgano de Administración reconoció el noble papel de cada jueza y cada juez de Zacatecas, porque cada sentencia que dictan honra el legado de quienes lucharon para decidir que en nuestro Estado la perspectiva de género sea la norma y nunca la excepción.

Así entonces la Magistrada Aída Alicia Lugo, explicó en su Conferencia Magistral que “La Perspectiva de Género no es más que la aplicación de los derechos humanos de las mujeres”, refiriendo que toda institución está obligada a asumir de manera diaria y permanente la perspectiva de género con base en protocolos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que derivan de resoluciones emblemáticas tanto de la misma SCJN, como de Acuerdos Internacionales, tales como la CEDAW, Belem Do Pará y la IV Conferencia Mundial Beijing.

La Magistrada Lugo Dávila reconoció que históricamente las mujeres han sido aisladas, no visibilizadas y hoy en día la lucha sigue por avanzar hacia garantizar que todas las instituciones apliquen la perspectiva de género, empezando con el conocimiento del concepto “género” que tiene que ver con una construcción social, cultural y de normas y roles del lugar en el que nos encontremos; por ello dijo “Hoy venimos a conmemorar el 8 de marzo con una acción de compromiso en torno a los derechos de las mujeres, como un aspecto de sensibilización con una metodología basada en jurisprudencia y recomendaciones que se han hecho a los poderes judiciales desde el nivel nacional e internacional”.

En el marco de esta conmemoración, la Magistrada Amparo Jáuregui, del Tribunal Superior de Justicia presentó el Comité de Igualdad de Género, que a partir de la reforma constitucional, el Poder Judicial ha consolidado un modelo de justicia más eficiente, transparente y cercano a la sociedad; dijo “este Comité se integrará con un gran compromiso, con mujeres representantes de cada órgano colegiado de esta institución”.

Destacó que el Comité será la estructura que encabezará los trabajos para el desarrollo de acciones afirmativas para prevenir, atender y erradicar cualquier forma de discriminación y violencia; su labor se proyectará en todas las materias y áreas de la administración de justicia, para asegurar que las políticas públicas y resoluciones promuevan la igualdad y respeto a los derechos humanos, contribuyendo a garantizar el Estado de Derecho.

Para cerrar el evento, el Titular del Tribunal Superior de Justicia, Magistrado Carlos Villegas Márquez, reafirmó que el Poder Judicial no puede, no debe ser neutral frente a la desigualdad, porque cuando existe desigualdad se generan desventajas y los mandatos constitucionales deben reflejarse en cada una de las sentencias, que aquí se emiten.

Por lo anterior destacó que la justicia que no mira el contexto corre el riesgo de reproducir la injusticia, por ello, la legitimidad del Poder Judicial depende de la cercanía con la ciudadanía, depende de ver que detrás de cada expediente hay seres humanos que sufren, que luchan, e invitó a la ciudadanía a que desde sus esferas se trabaje en conjunto para la construcción de la justicia, a través de la educación, de la formación, para que niñas y mujeres vivan con dignidad, sin miedo, sin violencia y sin revictimización.