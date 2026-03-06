La Veterinaria, una de las opciones con mayor relevancia social y ambiental

La licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia es apasionante y requiere tiempo, esfuerzo y vocación y aquí te relatamos en qué consiste

La elección de una carrera profesional implica conocer el tiempo de inversión académica necesario para ejercer con éxito. La Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia destaca como una de las opciones con mayor relevancia social y ambiental en la actualidad.

Por lo general, en México, la duración de esta carrera suele abarcar entre cinco y seis años de preparación integral.

En instituciones de excelencia académica, como la Universidad Autónoma de Guadalajara, el plan de estudios consta de 10 semestres. Esto significa que el estudiante completa su formación técnica y profesional en un periodo de cinco años bajo una modalidad presencial.

Este tiempo es fundamental para cubrir tanto las bases científicas como la práctica clínica necesaria para el cuidado de diversas especies.

¿En qué consiste la carrera de Veterinaria?

El plan de estudios se organiza para que el alumno adquiera competencias progresivas. Durante los primeros ciclos, la formación se concentra en procesos biológicos, estructura y función animal, así como genética. A medida que el estudiante avanza, el enfoque vira hacia la salud pública, la nutrición y las clínicas especializadas de especies menores y mayores.

Un aspecto distintivo es el modelo educativo One Health (Una Sola Salud) que rige todo el trayecto académico. Este enfoque entiende que la salud de los animales, los seres humanos y el medio ambiente forma un sistema interconectado que requiere una mirada ética y sostenible para proteger la vida en el planeta.

¿Cómo es la formación de los Veterinarios en la UAG?

La preparación no se limita al aula. La inmersión en la práctica real ocurre desde el primer semestre del programa. Los estudiantes utilizan instalaciones propias como hospitales veterinarios, programas rurales y una granja universitaria.

Además, el aprendizaje se apoya en el Centro Inmersivo de Educación en Salud (CIES). Este espacio cuenta con simuladores clínicos y laboratorios de alta tecnología que facilitan el dominio de procedimientos médico-quirúrgicos de vanguardia.

La Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) te invita a conocer su programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Con un legado de 90 años en la formación de líderes en salud y más de 80 mil egresados en el área, la UAG ofrece una referencia nacional en educación médica.

El programa prepara a los futuros profesionales para enfrentar retos de la salud animal, garantizar la seguridad alimentaria y promover la conservación de la biodiversidad.

No pierdas la oportunidad de formarte bajo un modelo de vanguardia que protege la salud de un planeta interconectado.

