Reconoce Ayuntamiento de Guadalupe importancia de proteger derechos de las mujeres

Guadalupe, Zac.- En el Gobierno de Pepe Saldívar, el Día Internacional de la Mujer, es una fecha en la que se hace conciencia de la lucha incansable por la igualdad de género y el pleno reconocimiento de los derechos de las mujeres, así lo afirmó Raquel Ortiz Sifuentes, Secretaria de Gobierno, tras la conferencia “Historia de larga duración: Las mujeres y los mil contratiempos de sus vidas”, impartida por Emilia Recéndez Guerrero.

Fue desde la sala de cabildo, de la Presidencia Municipal de Guadalupe, que Ortiz Sifuentes, en representación del primer edil, expresó que debemos celebrar la capacidad de las mujeres por cambiar el mundo, además de reconocer el esfuerzo de las mujeres trabajadoras en todos los sectores del país.

“El futuro será mejor si lo construimos juntos, hombres y mujeres, que este día nos inspire a no callar, a denunciar y a trabajar diariamente por un mundo donde nuestra niñas y niños, no tengan que luchar por los derechos que ya están establecidos”, señaló.

Añadió que ahora con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, tenemos mejores condiciones y oportunidades para que tanto el hombre como la mujer, accedan a una educación igualitaria, “creo que la sociedad somo todos y todos debemos luchar por un mundo igualitario y libre”, finalizó Ortiz Sifuentes.

Por su parte, María de la Luz Muñoz Morales, Titular de la Dirección de la Mujer Guadalupense, mencionó que el Día Internacional de la Mujer depende de todos, e invitó a tomar conciencia sobre la importancia de empoderar a las mujeres en todos los entornos, proteger sus derechos y garantizar que estas puedan alcanzar todo su potencial.

“Por eso este día, tomo la voz, para decirles que estamos conmemorando una lucha colectiva que surgió para mejorar las condiciones de la mujer en el ámbito laboral y civil, porque como mujeres podemos trabajar en todos los sectores y muchos otros, en los que debemos mantenernos firmes y no retroceder”, finalizó.

Finalmente, cabe destacar, que el Gobierno de Pepe Saldívar trabaja arduamente, para que las mujeres guadalupenses tengan igualdad, derechos y participación en la sociedad, a fin de eliminar completamente la discriminación.

A este evento también asistieron Cristina Díaz Rosales, Secretaria de Desarrollo Económico; María Estrella Martínez, Directora del DIF Municipal; Yoltic Díaz Inguanzo, Directora del Instituto de Cultura; Patricia Molina, Regidora y Presidenta de la Comisión de Igualdad; así como, Regidoras, Directoras, Secretarias y trabajadoras del Ayuntamiento de Guadalupe.