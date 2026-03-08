Desplegó CDHEZ equipo de observadoras durante marcha de 8M; saldo blanco

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) informa que la marcha conmemorativa del Día Internacional de las Mujeres, realizada este 8 de marzo en la capital zacatecana, se desarrolló sin incidentes en materia de presuntas violaciones a derechos humanos.

Con el objetivo de garantizar que la libre manifestación pública se llevara a cabo con apego al respeto de los derechos fundamentales, la CDHEZ desplegó un equipo integrado por 60 observadoras de derechos humanos, quienes acompañaron el recorrido de los contingentes durante la movilización.

Las observadoras de la Comisión avanzaron a un costado de los grupos participantes que caminaron por las principales vialidades de la ciudad hasta llegar a la Plaza de Armas, realizando labores de observancia para verificar el respeto al derecho a la libre expresión, la manifestación pacífica y la integridad de las personas participantes.

De manera paralela, personal de la CDHEZ se mantuvo atento en distintos puntos de la periferia de la capital zacatecana, así como en las oficinas centrales del organismo, con la finalidad de brindar atención inmediata en caso de ser requerida por la ciudadanía.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas reitera su compromiso de vigilar, promover y proteger los derechos humanos de todas las personas, por lo que permanecerá atenta ante cualquier situación que pudiera presentarse.

Asimismo, pone a disposición de la ciudadanía el teléfono celular de guardia 492 124 77 30, disponible las 24 horas del día, para brindar asesoría o recibir quejas que, en ejercicio de sus derechos, deseen presentar. También pueden acudir a las oficinas de este organismo, ubicadas en Circuito Cerro del Gato s/n, Ciudad Gobierno, Zacatecas, Zac., C.P. 98160.