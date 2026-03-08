Harán cirugías de esterilización canina y felina en Pinos

Zacatecas, Zac.- Para acercar servicios de calidad a la población de todas las regiones del estado, el Gobierno de Zacatecas, a través del personal de la Secretaría de Salud (SSZ), ofrecerá, de manera gratuita, cirugías para esterilizar a perros y gatos en el municipio de Pinos.

El lunes 9, el módulo para realizar los procedimientos se instalará en la Casa de Salud de la comunidad de San Antonio de las Nueces; el martes 10 en la Casa de Salud de San Martín y el miércoles 11 en el Salón Ejidal de La Estrella.

Mientras que el jueves 12 concluirán las actividades semanales en este municipio en el Salón Ejidal de La Lobeña.