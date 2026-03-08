Hub de Transformación Digital, un ecosistema que impulsa el talento tecnológico

El Hub de Transformación Digital, de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) nace como un entorno académico estratégico enfocado en el desarrollo de talento altamente especializado.

Más que un conjunto de aulas equipadas con tecnología se trata de un ecosistema de innovación donde convergen infraestructura, certificaciones internacionales y metodologías prácticas que permiten a los estudiantes convertir el conocimiento en soluciones aplicables.

Cada laboratorio cuenta con identidad propia, pero todos comparten una misma visión: preparar profesionales capaces de responder a los retos del entorno digital contemporáneo.

“Preparamos a nuestros estudiantes en áreas estratégicas como ciberseguridad, desarrollo de software y tecnologías emergentes, combinando práctica, innovación y certificaciones internacionales como Cisco Networking Academy y Oracle University”, afirmó la Mtra. Natalia Madrid Zapata, Directora de las carreras de Ing. de Software y Minería de Datos, Ing. en Tecnologías Automotrices e Ing. en Inteligencia Artificial.

“Nuestro objetivo es que egresen con las competencias necesarias para liderar proyectos tecnológicos a nivel global”.

Laboratorio de Redes y Ciberseguridad Cisco

Este laboratorio está orientado a la formación práctica en infraestructura de redes y seguridad informática.

A través de contenidos alineados con Cisco Networking Academy, los estudiantes desarrollan competencias técnicas en configuración, administración y protección de redes.

La integración de estándares internacionales fortalece su perfil profesional y los posiciona en un campo estratégico, donde la ciberseguridad se ha convertido en una prioridad global para empresas e instituciones.

Laboratorio Oracle: tecnología en la nube y bases de datos

El Laboratorio Oracle brinda formación especializada en tecnologías de nube y administración de bases de datos.

Los estudiantes tienen acceso a contenidos y certificaciones oficiales de Oracle University, lo que amplía su competitividad en el mercado laboral nacional e internacional.

La experiencia práctica en entornos reales de cloud computing permite comprender la arquitectura digital que hoy sustenta a organizaciones de todos los sectores.

Laboratorio de Cómputo Móvil: innovación desde plataformas Mac

Diseñado para el desarrollo de aplicaciones móviles, interfaces digitales y soluciones tecnológicas, este espacio con equipos Mac ofrece un entorno alineado con los estándares de la industria tecnológica y creativa.

Aquí, los estudiantes trabajan en proyectos que integran programación, diseño de experiencia de usuario (UX/UI) y desarrollo de productos digitales con enfoque profesional.

Laboratorio de Entornos Inmersivos: realidad virtual y simulación

Equipado con computadoras de alto desempeño tipo gamer, este laboratorio está enfocado en la creación de experiencias de realidad virtual, realidad aumentada y simulación digital.

El espacio impulsa la creatividad y la innovación aplicada a sectores como el entretenimiento, la visualización arquitectónica, la capacitación profesional y el diseño interactivo, integrando tendencias emergentes en interacción digital.

Laboratorios de Cómputo: base tecnológica para la formación integral

Dos Laboratorios de Cómputo que complementan este ecosistema con infraestructura de última generación que favorece el desarrollo de prácticas académicas, proyectos interdisciplinarios y experiencias formativas en diversas asignaturas.

Estos espacios consolidan la base técnica necesaria para que los estudiantes fortalezcan sus habilidades digitales desde los primeros ciclos de formación.

Un modelo institucional orientado a la competitividad

El Hub de Transformación Digital de la UAG representa una apuesta institucional por la calidad académica y la vinculación con el sector productivo.

La integración de certificaciones internacionales, tecnología especializada y aprendizaje práctico fortalece la formación de perfiles capaces de innovar, emprender y liderar proyectos en un entorno globalizado.

De esta manera, el Hub no solo impulsa el dominio técnico, sino que consolida una cultura de transformación constante, donde la tecnología se convierte en una herramienta para generar impacto real en la sociedad y en la industria.