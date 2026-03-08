Llevan a cabo Carrera 5K por el progreso de las mujeres

Zacatecas, Zac.-En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, el Gobierno de Zacatecas, encabezado por el mandatario David Monreal Ávila, a través de la Secretaría de las Mujeres, llevó a cabo la Carrera 5K Por el Progreso de las Mujeres, en la que participaron más de 500 mujeres.

El evento reunió a participantes de distintas edades y municipios, quienes se sumaron a esta actividad que promueve la activación física, la convivencia y el fortalecimiento de espacios de participación para las mujeres, además de reconocer su contribución al desarrollo social.

De manera paralela, Zacatecas se sumó a la Clase Nacional de Box, actividad realizada simultáneamente en diferentes estados del país, con el objetivo de fomentar el deporte, la salud y el empoderamiento de las mujeres a través de la actividad física.

La Secretaria de las Mujeres, Karla Guardado Oropeza, destacó que estas acciones se desarrollan como parte de la conmemoración del 8 de marzo, fecha que recuerda la lucha histórica de mujeres que han abierto camino en la defensa de sus derechos y en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.

Indicó que este tipo de eventos también buscan generar espacios de encuentro, reflexión y reconocimiento para las mujeres, al tiempo que se impulsan su participación activa en actividades que fortalecen su bienestar físico y emocional.

Asimismo, informó que durante todo el mes de marzo se realizarán diversas actividades en distintos municipios del estado, entre ellas eventos culturales, deportivos, foros y jornadas de sensibilización, con el propósito de promover la igualdad, el respeto y el reconocimiento de los derechos de las mujeres.

Con estas acciones, el Gobierno de Zacatecas refrenda su compromiso de seguir impulsando iniciativas que contribuyan al bienestar, desarrollo y empoderamiento de las mujeres zacatecanas.