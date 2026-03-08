Trabajo incansable de bacheo llevan a cabo cuadrillas en Guadalupe

Zacatecas, Zac.- A la par de la rehabilitación de calles que llevan a cabo los gobiernos de Claudia Sheinbaum, David Monreal y Pepe Saldívar con recursos combinados por los tres órdenes de gobierno, se mantienen desplegadas por todo Guadalupe las cuadrillas de bacheo.

Con la instrucción de atender cada reporte ciudadano, además de seguir realizando el monitoreo diario, la Secretaría de Obras Públicas del municipio, continúa realizando trabajos de reparación de vialidades.

“A los programas de Bachetón impulsado por el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum donde se reparan carreteras, y el de rehabilitación de calles promovido por el Gobernador David Monreal, se suman los esfuerzos de bacheo que llevamos a cabo de manera constante desde la administración municipal”

“Estamos realizando bacheo de caja, reparación de banquetas, colocación de nuevos registros de alcantarillas y sustitución de adoquín, dependiendo de donde sea el caso, estamos atendiendo cada reporte y programando los próximos trabajos”, indicó el edil.

Cabe señalar que entre los trabajos de bacheo realizados destacan los de las colonias Lomas del Convento Rinconada de Pirules; además de Avenida México, Avenida Villa Gladiola, y en la colonia las Quintas, por mencionar algunas.

Asimismo, se trabaja en comunidades como Zóquite, donde las cuadrillas de bacheo realizaron reparaciones en las calles Francisco I. Madero, Avenida Revolución y Calle Benito Juárez.

Finalmente cabe señalar que las cuadrillas se mantendrán activas en todo el territorio del municipio de Guadalupe, esto como parte del esfuerzo por los tres niveles de Gobierno en tener vialidades de calidad en favor de la ciudadanía.