Abre UAZ convocatoria para Maestría en Ciencia y Tecnología de la Luz y la Materia

Zacatecas, Zac.- La Unidad Académica de Ciencia y Tecnología de la Luz y la Materia (LUMAT) de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), invita a formar parte de su programa de Maestría en Ciencia y Tecnología de la Luz y la Materia (MCyTLM), diseñado para preparar profesionales con competencias de análisis, síntesis y un marcado espíritu innovador y emprendedor.

El responsable del programa, Alejandro González Sánchez, explicó que este posgrado nació hace cuatro años con el propósito de ofrecer una propuesta distinta e innovadora en el país, estructurada en dos líneas de investigación: Óptica y fotónica, y Materia potencial (energías renovables).

“Estas líneas buscan impulsar el estudio de áreas prioritarias de investigación en México y en el mundo, brindando al alumnado una sólida preparación en matemáticas, física computacional y en el ámbito experimental”, subrayó González Sánchez.

Respecto a la planta docente, el investigador destacó que el 90 por ciento del profesorado pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) y cuenta además con perfil deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (Prodep), lo que garantiza calidad académica y acompañamiento especializado.

El alumnado de la MCyTLM desarrolla la capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos para resolver problemas científicos, tecnológicos y de innovación, además de fortalecer sus habilidades de comunicación oral y escrita en su lengua materna y en un segundo idioma, puntualizó.

El plan de estudios incluye asignaturas como Matemáticas Aplicadas, Física General, Física Computacional, Física Moderna y Contemporánea, Seminarios de Investigación, así como la acreditación del idioma inglés, entre otras.

Las y los interesados en cursar esta maestría pueden solicitar información en el teléfono 492 156 09055 o consultar la página oficial: https://lumat.uaz.edu.mx/plan-de-estudios/