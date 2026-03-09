Autoridades fortalecen apoyo a industria Ganadera de Guadalupe

Zacatecas, Zac.- El campo de Guadalupe y la industria ganadera cuentan con el respaldo de los gobiernos federal, estatal y municipal, así lo refrendó el alcalde Pepe Saldívar al acudir a una supervisión de construcción de bordos para abrevaderos en la comunidad de Bañuelos.

Productores ganaderos agradecieron a la Presidenta de México y al Gobernador de Zacatecas, así como a la Presidencia Municipal de Guadalupe por prevenir la construcción de estas pequeñas represas que servirán para captar agua en tiempo de lluvias, mismas que será utilizada para dar de beber a cientos de cabezas de ganado de la región Bañuelos-San Jerónimo.

“Estamos en la comunidad de Bañuelos, una región ganadera, recorriendo el territorio tal y como lo señala la Presidenta Claudia Sheinbaum, constatando que la maquinaria que nos presta el Gobernador David Monreal a través de la Secretaría de Obras Públicas esté trabajando para la realización de estos bordos”

“Es ahorita cuando debemos de prevenir la captación de agua, antes de que lleguen las lluvias, las cuales esperamos que sean suficientes como las del año pasado y tengamos importantes almacenamientos del vital líquido, que sirva de abrevadero para el ganado y para regar los cultivos del nopal forrajero, el cual sirve de alimento para los animales de campo”, indicó el edil.

Fortalecen compromisos con la Unión Ganadera de Guadalupe

En el mismo orden de ideas, recientemente Pepe Saldívar asistió como testigo de la reelección de la mesa directiva de la Unión Ganadera local por otros dos años, ejercicio en el cual también se le dio la bienvenida a 18 nuevas familias de productores ganaderos, quienes se integran a los trabajos de control, identificación y sanidad de ejemplares.

Asimismo, el presidente municipal aseguró que se tiene el compromiso de entregar a tiempo los implementos ganaderos a las familias que integran la Unión de crianza de bovinos para seguir impulsando esta actividad económica.

“Nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum y el Gobernador David Monreal, nos han indicado que sigamos trabajando de manera coordinada para seguir trayendo beneficios a las familias que dedican su vida a la crianza y producción de bovinos en Guadalupe”

“Por mi parte, cuentan en el Ayuntamiento con un aliado para seguir creciendo esta industria, estamos trabajando en la entrega de implementos y en la elaboración de bordos para abrevaderos, así como el mejoramiento de carreteras rurales y caminos saca cosechas junto con la Secretaría de Obras Públicas del Estado, entre muchas otras acciones en conjunto”, puntualizó.

Finalmente, cabe señalar que entre las acciones concretas que benefician al campo de Guadalupe, incluyendo a la ganadería, destacan la rehabilitación de carreteras, como la de Viboritas, la que conduce a la Cocinera, así como el reencarpetamiento de la carretera que conecta a la comunidad de Tacoaleche con Casa Blanca.