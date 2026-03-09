Capacita UAZ a mujeres de Moyahua en equidad y erradicación de violencia

Zacatecas, Zac.- En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Municipio de Moyahua, en coordinación con la Vinculación de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) y el Instituto Municipal de la Mujer, llevó a cabo una Jornada de Capacitación con el tema “Equidad de género y erradicación de la violencia”.

La actividad estuvo dirigida a mujeres trabajadoras, así como a estudiantes de secundaria y preparatoria, y fue impartida por la docente investigadora del Doctorado en Estudios Contemporáneos de la Unidad Académica de Historia de la UAZ, especialista en Estudios Feministas y de Género y certificada por la RED Conocer en impartición de cursos de formación de capital humano de manera presencial grupal, Adriana Guadalupe Rivero Garza.

El objetivo de la jornada fue proporcionar herramientas conceptuales y prácticas que permitan a las y los participantes identificar las distintas formas de violencia, así como conocer las acciones de prevención y atención que las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deben implementar.

Durante su intervención, Rivero Garza explicó que el sistema sexo-género constituye el conjunto de disposiciones mediante las cuales una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana. Señaló que las sociedades no dejan intacta la biología, sino que la organizan y norman a través de prohibiciones, instituciones y prácticas como el matrimonio, la familia o la división sexual del trabajo.

En ese sentido, destacó que la perspectiva de género es un método de análisis y actuación que permite reconocer las desigualdades estructurales entre hombres y mujeres, eliminar estereotipos y garantizar la igualdad sustantiva en el acceso a la justicia. Subrayó que comprender y aplicar esta perspectiva es fundamental para mejorar las relaciones sociales de manera equitativa y promover cambios que conduzcan a sociedades más justas e igualitarias.

La Jornada de Capacitación se desarrolló a través del Programa de Capacitación y del Programa de Fortalecimiento y Desarrollo Regional de la Coordinación de Vinculación de la UAZ, en colaboración con el Instituto Municipal de la Mujer de Moyahua, Zacatecas.