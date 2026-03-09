Comentarios de Trump son expresión injustificada contra gobierno federal: Rodrigo Reyes

Guadalupe, Zac.- En representación del Gobernador David Monreal Ávila, el Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, resaltó que, con la disminución de 91.4 por ciento de los homicidios dolosos y el trabajo coordinado entre los diversos niveles de gobierno, Zacatecas se reivindica como ejemplo del proceso de pacificación nacional. De igual forma, expresó que en México se combate a los grupos de la delincuencia organizada.

En ese tenor, lamentó los señalamientos infundados al país por parte del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y aseguró que si algún territorio ha demostrado que “las fuerzas del orden en México van a seguir con el principio de poner primero a la patria, ese es Zacatecas”.

En la ceremonia de Honores a la Bandera, en la sede de la Secretaría de Seguridad Pública, el Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, consideró que los recientes comentarios del mandatario estadounidense constituyen “una expresión injustificada en contra del gobierno federal, que no se justifica y ataca vilmente a nuestra Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo”.

Recordó que febrero fue un mes complejo para todas las instituciones de seguridad, debido a que “muchos compañeros y compañeras, lamentablemente perdieron la vida en el cumplimiento de su deber, una de ellas zacatecana”, por lo que solicitó guardar un minuto de silencio “por todas las personas que han perdido la vida en los últimos meses en la construcción de una patria pacífica”.

Asimismo, el Secretario General, Rodrigo Reyes Mugüerza, mencionó que “hoy, a casi cinco años de gobierno, podemos decir que se ha hecho lo que corresponde, y es por eso que en Zacatecas hoy vivimos una realidad distinta a la que vivíamos en 2021”.

Informó que Zacatecas tiene una disminución del 91.4 por ciento en los homicidios dolosos, cifra que presentó como resultado concreto del trabajo coordinado entre las instituciones de seguridad y justicia.

Afirmó que “Zacatecas tiene paz, que la gente de Zacatecas tiene certidumbre”. Añadió que la sociedad “tiene confianza porque tiene instituciones renovadas, honestas y entregadas a su labor”.

Como parte de ese balance, destacó que uno de los anhelos al inicio de la actual administración era consolidar una corporación de alto nivel, una policía que cuando la gente la viera en la calle sintiera confianza, sintiera tranquilidad, “y hoy la tenemos”.

Recordó que otro de los objetivos consistía en restablecer plenamente la presencia del Estado en todas las regiones del territorio zacatecano; hoy no hay ni una sola comunidad, no hay ni un solo municipio en el que las fuerzas de seguridad no estén presentes de manera permanente o frente a una emergencia, agregó.

Tuvieron participación en el evento el Jefe de Estado Mayor del Cuartel General de la Decimoprimera Zona Militar, Hugo Carmona Ortiz; el Coordinador Policial de la Guardia Nacional, Cesáreo Juventino Rojas Popoca; el Secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral; el Fiscal General de Justicia del Estado, Cristian Paul Camacho Osnaya; el Delegado de la Fiscalía General de la República, Francisco Javier Esquivel Cruz; el Jefe de Estación del Centro Nacional de Inteligencia, Juan Gabriel Sosa Pinto; el Secretario Técnico de la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad, Osvaldo Cerrillo Garza; el Subsecretario de Operación Policial, Ginés Jaime Ruiz García; el Subsecretario de Prevención y Reinserción Social, Rafael Lomelí Martínez, y el Subdelegado regional de los Programas del Bienestar, Carlos Alberto Acevedo Saucedo.