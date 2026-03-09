Cumplen dependencias estatales con Modelo de Igualdad

Zacatecas, Zac.- En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Gobierno de Zacatecas, a través de la Secretaría de las Mujeres, entregó reconocimientos a las dependencias que integran la administración pública estatal, por el cumplimiento del Modelo de Igualdad, como parte de las acciones encaminadas a fortalecer una cultura institucional basada en la equidad y el respeto a los derechos de las mujeres.

Durante el evento, enmarcado en la Agenda del Progreso, la titular de la Secretaría de las Mujeres, Karla Isabel Guardado Oropeza, destacó que este reconocimiento constituye una acción afirmativa orientada a la eliminación de las brechas de desigualdad dentro de las dependencias gubernamentales, mediante la implementación de políticas públicas que promueven la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

Señaló que el Gobernador David Monreal Ávila ha sido el principal impulsor de esta política pública, al promover la incorporación de mecanismos institucionales que permitan consolidar espacios laborales libres de discriminación y con igualdad de oportunidades para todas y todos los servidores públicos.

La funcionaria explicó que el Modelo de Igualdad que se implementa, a través de la Semujer, busca fortalecer las capacidades institucionales para garantizar condiciones laborales equitativas, fomentar la perspectiva de género en la toma de decisiones y generar entornos de trabajo que contribuyan al pleno desarrollo profesional de las mujeres dentro del servicio público.

Destacó que estas acciones se alinean con la política nacional de igualdad impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha reiterado el compromiso del Gobierno de México de consolidar un país más justo e incluyente, en el que se reconozca plenamente el papel de las mujeres en el desarrollo social, político y económico.

Como parte de las actividades realizadas, las y los integrantes de los Comités de Igualdad de las dependencias estatales escucharon la conferencia magistral “Eliminación de Brechas Estructurales de Desigualdad”, impartida por María Eduwiges Cervantes Mejía, integrante del Instituto Nacional de Capacitación en Perspectiva de Género, quien abordó la importancia de fortalecer las políticas institucionales que permitan avanzar hacia la igualdad sustantiva.

Durante su ponencia, destacó que la capacitación y sensibilización de las y los servidores públicos resulta fundamental para transformar las estructuras institucionales que históricamente han generado desigualdades, así como para consolidar políticas públicas con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.

Guardado Oropeza reiteró que la Secretaría de las Mujeres continuará con la promoción de acciones, capacitaciones y mecanismos institucionales que permitan consolidar la igualdad sustantiva dentro de la administración pública estatal, con el objetivo de avanzar hacia una sociedad más justa y libre de violencia para las mujeres.