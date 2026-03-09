Presenta licenciatura en artes obra escénica Transitar

Zacatecas, Zac.- En las instalaciones de la Licenciatura en Artes de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), se presentó la obra escénica Transitar, una propuesta teatral realizada por egresados del programa académico con el propósito de acercar a la comunidad estudiantil a experiencias profesionales dentro del campo de las artes escénicas.

La pieza cuenta con dramaturgia de Iván Guardado y dirección de Noé Germán, quienes, a través de esta propuesta escénica, plantean una reflexión contemporánea sobre la identidad, las relaciones afectivas y el proceso de autoconocimiento.

La actividad forma parte de una iniciativa impulsada por el programa académico orientada a generar espacios de encuentro entre estudiantes y egresados, mostrando las diversas posibilidades que existen para el desarrollo profesional en el ámbito artístico y fomentando la creación de colectivos, compañías y proyectos independientes dentro del campo cultural.

Al respecto, la responsable del programa de la Licenciatura en Artes, Laura Sánchez Solorio, señaló que estas presentaciones buscan fortalecer la formación de los estudiantes mediante el contacto directo con proyectos escénicos desarrollados por egresados del propio programa.

“La intención de comenzar a realizar presentaciones con egresados de la Licenciatura en Artes es mostrar a nuestros estudiantes las múltiples posibilidades que existen para generar espacios de trabajo en el campo artístico, así como la importancia de construir colectivos, compañías y proyectos independientes que permitan desarrollar una trayectoria profesional”, expresó.

Asimismo, destacó que estas actividades permitirán consolidar un foro permanente dentro de la licenciatura, en el que los estudiantes puedan acercarse al trabajo escénico producido por sus propios egresados, fortaleciendo así el vínculo entre formación académica y práctica profesional.

La obra Transitar propone una reflexión en torno al amor propio, la construcción de la identidad y la diversidad sexual, cuestionando la idea cultural de que las personas necesitan a alguien más para sentirse completas. Inspirada en la noción filosófica de las “medias naranjas”, la obra problematiza la manera en que las relaciones afectivas pueden construirse desde la dependencia emocional y plantea la importancia de reconocerse primero como individuos completos.

Al finalizar la presentación, el actor explicó que la pieza surge de una inquietud sobre la forma en que muchas personas construyen sus relaciones a partir de la necesidad de ser complementadas por otra.

“Transitar es un punto de encuentro con el amor, pero primero con uno mismo. Muchas veces hacemos todo por los demás y muy poco por nosotros. La obra cuestiona esa idea de que somos ‘medias naranjas’, de que necesitamos a alguien que nos complete, cuando en realidad somos personas enteras”, señaló.

El personaje central de la obra, Santiago, vive en un entorno marcado por la violencia y el rechazo hacia su orientación sexual, lo que lo lleva a depositar toda su estabilidad emocional en una relación afectiva. Sin embargo, la historia muestra el momento en que el personaje llega a un punto límite y descubre que ese fondo puede convertirse en el inicio de un proceso de reconstrucción personal.

Con esta presentación, la Licenciatura en Artes de la UAZ reafirma su compromiso de promover espacios de reflexión artística, diálogo social y vinculación con sus egresados, impulsando propuestas escénicas que abordan problemáticas contemporáneas y enriquecen la formación cultural de su comunidad estudiantil.